«Брайтон» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

31 октября 2025 9:40
Брайтон - Лидс
01 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа Брайтона
Сделать ставку

1 ноября на «Фолмер AMEX Стэдиум» в Брайтоне состоится матч десятого тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Лидсом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом играют достаточно ярко в атаке, что обещает зрелищное противостояние.

«Брайтон»

Команда демонстрирует типичный для себя атакующий стиль, но страдает из-за проблем в обороне. После девяти туров «Брайтон» занимает 13-е место с 12 очками. В предыдущем туре команда уступила «Манчестер Юнайтед» (2:4), но вновь показала опасность у чужих ворот.Главная особенность коллектива – высокая результативность. В семи последних матчах подряд «Брайтон» обязательно забивает, а в пяти последних забил восемь голов. Однако оборона остаeтся слабым звеном – девять пропущенных мячей за тот же отрезок. При этом дома команда выглядит куда увереннее и не проигрывает уже десять матчей подряд, что делает еe фаворитом предстоящей встречи.

«Лидс»

Клуб находится в схожей ситуации: команда борется за стабильность и идeт на 15-м месте с 11 очками. После победы над «Вест Хэмом» (2:1) настроение улучшилось, но в целом результаты остаются неровными.«Лидс» также делает ставку на атакующую игру, но пропускает практически в каждом матче. За последние пять встреч команда забила восемь мячей и столько же пропустила. Особенно заметно, что на выезде защита испытывает серьeзные трудности, а команда часто уступает инициативу сопернику. Тем не менее «Лидс» умеет использовать ошибки соперников и опасен при быстрых переходах из обороны в атаку.

Факты о командах

«Брайтон»

  • Не проигрывает 10 матчей подряд дома

  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (за 5 игр)

«Лидс»

  • Победа в последнем туре (2:1 против «Вест Хэма»)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (за 5 игр)
  • Играет открыто, делает ставку на фланговые атаки

Личные встречи
61% (11)
28% (5)
11% (2)
30
Забитых мячей
15
1.67
В среднем за матч
0.83
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лидс
2 : 2
11.03.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брайтон
1 : 0
27.08.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Лидс
1 : 1
15.05.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брайтон
0 : 0
27.11.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
2 : 0
01.05.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0 : 1
16.01.2021
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
2 : 0
18.03.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брайтон
2 : 0
09.12.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брайтон
4 : 0
29.02.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
1 : 2
17.10.2015
Брайтон
Англия. Чемпион-Лига, 33 тур
Брайтон
2 : 0
24.02.2015
Лидс
Англия. Чемпион-Лига, 3 тур
Лидс
0 : 2
19.08.2014
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брайтон
1 : 0
11.02.2014
Лидс
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лидс
2 : 1
03.08.2013
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 2
27.04.2013
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Брайтон
2 : 2
02.11.2012
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 2
11.02.2012
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брайтон
3 : 3
23.09.2011
Лидс
Показать все

Прогноз на матч «Брайтон» – «Лидс»

Матч обещает быть динамичным и результативным. Оба коллектива активно атакуют, но нестабильны в защите, что делает сценарий с несколькими забитыми мячами наиболее вероятным. «Брайтон» имеет преимущество благодаря домашнему полю и более организованной структуре игры в атаке. «Лидс» же способен доставить проблемы контратаками, но его защита вряд ли выдержит давление хозяев.Встреча может пройти по сценарию обмена голами, но с перевесом в пользу «Брайтона», который стабильно реализует моменты и увереннее действует на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа Брайтона – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.90
Победа Брайтона
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Лидс Брайтон
