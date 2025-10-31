1 ноября на «Фолмер AMEX Стэдиум» в Брайтоне состоится матч десятого тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Лидсом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом играют достаточно ярко в атаке, что обещает зрелищное противостояние.

«Брайтон»

Команда демонстрирует типичный для себя атакующий стиль, но страдает из-за проблем в обороне. После девяти туров «Брайтон» занимает 13-е место с 12 очками. В предыдущем туре команда уступила «Манчестер Юнайтед» (2:4), но вновь показала опасность у чужих ворот.Главная особенность коллектива – высокая результативность. В семи последних матчах подряд «Брайтон» обязательно забивает, а в пяти последних забил восемь голов. Однако оборона остаeтся слабым звеном – девять пропущенных мячей за тот же отрезок. При этом дома команда выглядит куда увереннее и не проигрывает уже десять матчей подряд, что делает еe фаворитом предстоящей встречи.

«Лидс»

Клуб находится в схожей ситуации: команда борется за стабильность и идeт на 15-м месте с 11 очками. После победы над «Вест Хэмом» (2:1) настроение улучшилось, но в целом результаты остаются неровными.«Лидс» также делает ставку на атакующую игру, но пропускает практически в каждом матче. За последние пять встреч команда забила восемь мячей и столько же пропустила. Особенно заметно, что на выезде защита испытывает серьeзные трудности, а команда часто уступает инициативу сопернику. Тем не менее «Лидс» умеет использовать ошибки соперников и опасен при быстрых переходах из обороны в атаку.

Факты о командах

«Брайтон»

Не проигрывает 10 матчей подряд дома

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Пропускает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (за 5 игр)

«Лидс»

Победа в последнем туре (2:1 против «Вест Хэма»)

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (за 5 игр)

Играет открыто, делает ставку на фланговые атаки

Прогноз на матч «Брайтон» – «Лидс»

Матч обещает быть динамичным и результативным. Оба коллектива активно атакуют, но нестабильны в защите, что делает сценарий с несколькими забитыми мячами наиболее вероятным. «Брайтон» имеет преимущество благодаря домашнему полю и более организованной структуре игры в атаке. «Лидс» же способен доставить проблемы контратаками, но его защита вряд ли выдержит давление хозяев.Встреча может пройти по сценарию обмена голами, но с перевесом в пользу «Брайтона», который стабильно реализует моменты и увереннее действует на своeм поле.

