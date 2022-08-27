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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лидс
Брайтон - Лидс: обзор матча 27 августа 2022
Брайтон
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
66'
П. Гросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Лидс
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
Д. Уэлбек
88'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
87'
Желтая карточка
А. Уэбстер
82'
82'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Л. Троссард
79'
Замена
К. Митома
️️️️
П. Эступиньян
79'
75'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Д. Харрисон
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
70'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
С. Мач
70'
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
Пас отдал
Л. Троссард
66'
60'
Замена
М. Клих
️️️️
М. Рока
60'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Джеймс
37'
Желтая карточка
Б. Ааронсон
34'
Желтая карточка
М. Рока
8'
Желтая карточка
П. Стрейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-2-2-1
97
Санчес
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
34
Велтман
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
19
Троссард
7
Мач
18
Уэлбек
4-2-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
4
Стрейк
4
Кох
3
Льоренте
12
Адамс
21
Рока
7
Джеймс
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
19
Троссард
6
Колуилл
6
Колуилл
19
Троссард
18
Уэлбек
6
ван Хеке
6
ван Хеке
18
Уэлбек
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
7
Мач
12
Мвепу
12
Мвепу
7
Мач
2
Эступиньян
22
Митома
22
Митома
2
Эступиньян
21
Рока
43
Клих
43
Клих
21
Рока
11
Харрисон
28
Форшоу
28
Форшоу
11
Харрисон
7
Джеймс
17
Синистерра
17
Синистерра
7
Джеймс
11
Ааронсон
11
Гелхардт
11
Гелхардт
11
Ааронсон
Остались в запасе
Брайтон
Лидс
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Брайтон - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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