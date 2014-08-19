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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Брайтон
Лидс - Брайтон: обзор матча 19 августа 2014
Лидс
19.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
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Статистика матча Лидс - Брайтон
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Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
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Лидс
1 : 0
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Арсенал
2 : 1
10.10.2026
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0 : 1
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2 : 2
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25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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