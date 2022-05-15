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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Брайтон
Лидс - Брайтон: обзор матча 15 мая 2022
Лидс
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
90+2'
П. Стрейк
21'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Брайтон
90'
+2
Желтая карточка
Т. Лэмпти
ГОЛ! 1:1!
П. Стрейк
90'
+2
Желтая карточка
Л. Купер
88'
87'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Л. Троссард
Замена
П. Стрейк
️️️️
Х. Фирпо
83'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Клих
83'
Желтая карточка
Родриго
81'
74'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Кайседо
Желтая карточка
Х. Фирпо
71'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Р. Кох
68'
65'
Желтая карточка
М. Кайседо
62'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
С. Мач
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
И. Биссума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Мелье
23
Фирпо
3
Льоренте
6
Купер
4
Кох
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
11
Гелхардт
3-1-3-2-1
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
17
Кукурелья
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
19
Троссард
18
Уэлбек
43
Клих
20
Гринвуд
20
Гринвуд
43
Клих
23
Фирпо
4
Стрейк
4
Стрейк
23
Фирпо
4
Кох
16
Шеклтон
16
Шеклтон
4
Кох
7
Мач
4
Уэбстер
4
Уэбстер
7
Мач
19
Троссард
48
Лэмпти
48
Лэмпти
19
Троссард
25
Кайседо
10
Лаллана
10
Лаллана
25
Кайседо
Остались в запасе
Лидс
Брайтон
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лидс - Брайтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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