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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Брайтон
Лидс - Брайтон: обзор матча 11 марта 2023
Лидс
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
40'
П. Бэмфорд
78'
Д. Харрисон
33'
А. Мак Аллистер
61'
Д. Харрисон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Брайтон
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Харрисон
90'
+5
Желтая карточка
Х. Фирпо
90'
88'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
А. Уэбстер
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Б. Ааронсон
84'
83'
Желтая карточка
М. Кайседо
ГОЛ! 2:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
В. Гнонто
78'
68'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
Замена
В. Гнонто
️️️️
К. Саммервил
66'
Замена
У. МакКенни
️️️️
М. Рока
66'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
65'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Харрисон
ГОЛ! 1:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Харрисон
40'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
К. Митома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
4
Кох
8
Вебер
12
Эйлинг
12
Адамс
21
Рока
11
Харрисон
11
Ааронсон
38
Саммервил
45
Бэмфорд
4-1-2-2-1
23
Стил
34
Велтман
4
Уэбстер
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
22
Митома
11
Фергюсон
38
Саммервил
29
Гнонто
29
Гнонто
38
Саммервил
21
Рока
22
МакКенни
22
МакКенни
21
Рока
11
Харрисон
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Харрисон
11
Ааронсон
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Ааронсон
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
4
Уэбстер
6
ван Хеке
6
ван Хеке
4
Уэбстер
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
Остались в запасе
Лидс
Брайтон
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лидс - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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