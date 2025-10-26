27 октября на «Ахмат-Арене» в Грозном хозяева примут «Сочи». Команды решают разные задачи: «Ахмат» укрепляется в середине таблицы, а южане пытаются выбраться с последнего места.
«Ахмат»
После ничьей с «Динамо» (2:2) грозненцы набрали 16 очков и занимают 9-е место. Команда стабильно действует в атаке (8 голов за 5 матчей), но пропускает почти столько же. На своeм поле «Ахмат» играет агрессивно и редко уходит без забитого мяча.
«Сочи»
Гости замыкают таблицу с 5 очками. Крупное поражение от «Зенита» (0:3) стало продолжением неудачной серии – уже девятый выезд без побед. Команда забивает нерегулярно и остаeтся одной из самых пропускающих в лиге.
Факты о командах
«Ахмат»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
- Средние показатели: 1.60 забито, 1.60 пропущено
- Пропускает в 4 последних матчах подряд
«Сочи»
- Не выигрывает в 9 выездных встречах
- Средние показатели: 1.00 забито, 2.00 пропущено
- Пропускает в 4 матчах подряд
Прогноз на матч «Ахмат» – «Сочи»
Хозяева выглядят увереннее и обладают лучшей атакой. «Ахмат» регулярно создаeт моменты и пользуется слабостью оборон соперников. «Сочи» же продолжает терять очки и с трудом сдерживает даже середняков. Вероятнее всего, грозненцы воспользуются преимуществом домашнего поля и одержат победу, однако гости способны забить в ответ – обе команды часто играют результативно.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.87
- Обе забьют – да – коэффициент 1.95