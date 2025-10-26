Введите ваш ник на сайте
«Ахмат» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 27 октября 2025 с коэффициентом 1.87

26 октября 2025 9:49
Ахмат - Сочи
27 окт. 2025, понедельник 19:30 | Россия. Премьер-лига, 13 тур
1.87
Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов
27 октября на «Ахмат-Арене» в Грозном хозяева примут «Сочи». Команды решают разные задачи: «Ахмат» укрепляется в середине таблицы, а южане пытаются выбраться с последнего места.

«Ахмат»

После ничьей с «Динамо» (2:2) грозненцы набрали 16 очков и занимают 9-е место. Команда стабильно действует в атаке (8 голов за 5 матчей), но пропускает почти столько же. На своeм поле «Ахмат» играет агрессивно и редко уходит без забитого мяча.

«Сочи»

Гости замыкают таблицу с 5 очками. Крупное поражение от «Зенита» (0:3) стало продолжением неудачной серии – уже девятый выезд без побед. Команда забивает нерегулярно и остаeтся одной из самых пропускающих в лиге.

Факты о командах

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Средние показатели: 1.60 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Сочи»

  • Не выигрывает в 9 выездных встречах
  • Средние показатели: 1.00 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи
30% (3)
10% (1)
60% (6)
9
Забитых мячей
14
0.9
В среднем за матч
1.4
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 0
25.04.2024
Сочи
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
1 : 2
06.08.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1 : 0
23.04.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
2 : 1
30.07.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
3 : 2
23.04.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 2
02.08.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2 : 0
07.12.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0 : 1
12.09.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1 : 1
26.06.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Сочи
2 : 0
30.09.2019
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Ахмат» – «Сочи»

Хозяева выглядят увереннее и обладают лучшей атакой. «Ахмат» регулярно создаeт моменты и пользуется слабостью оборон соперников. «Сочи» же продолжает терять очки и с трудом сдерживает даже середняков. Вероятнее всего, грозненцы воспользуются преимуществом домашнего поля и одержат победу, однако гости способны забить в ответ – обе команды часто играют результативно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.87
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95

Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
