27 октября на «Ахмат-Арене» в Грозном хозяева примут «Сочи». Команды решают разные задачи: «Ахмат» укрепляется в середине таблицы, а южане пытаются выбраться с последнего места.

«Ахмат»

После ничьей с «Динамо» (2:2) грозненцы набрали 16 очков и занимают 9-е место. Команда стабильно действует в атаке (8 голов за 5 матчей), но пропускает почти столько же. На своeм поле «Ахмат» играет агрессивно и редко уходит без забитого мяча.

«Сочи»

Гости замыкают таблицу с 5 очками. Крупное поражение от «Зенита» (0:3) стало продолжением неудачной серии – уже девятый выезд без побед. Команда забивает нерегулярно и остаeтся одной из самых пропускающих в лиге.

Факты о командах

«Ахмат»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Средние показатели: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Сочи»

Не выигрывает в 9 выездных встречах

Средние показатели: 1.00 забито, 2.00 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Ахмат» – «Сочи»

Хозяева выглядят увереннее и обладают лучшей атакой. «Ахмат» регулярно создаeт моменты и пользуется слабостью оборон соперников. «Сочи» же продолжает терять очки и с трудом сдерживает даже середняков. Вероятнее всего, грозненцы воспользуются преимуществом домашнего поля и одержат победу, однако гости способны забить в ответ – обе команды часто играют результативно.

Рекомендованные ставки