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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ахмат
Сочи - Ахмат: обзор матча 30 июля 2022
Сочи
30.07.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
20'
К. Нобоа (П)
49'
К. Нобоа
61'
А. Трошечкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ахмат
79'
Замена
М. Быстров
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Юсупов
️️️️
Г. Мелкадзе
75'
Желтая карточка
А. Макарчук
62'
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Трошечкин
60'
Замена
А. Швец
️️️️
А. Тимофеев
Желтая карточка
К. Нобоа
59'
59'
Замена
М. Конате
️️️️
Б. Бериша
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Макарчук
49'
46'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Ильин
46'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
И. Олейников
Желтая карточка
В. Ангбан
45'
+5
21'
Желтая карточка
Б. Бериша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
20'
Желтая карточка
С. Терехов
12'
Желтая карточка
А. Мещанинов
7'
5'
Желтая карточка
Д. Тодорович
Желтая карточка
И. Цаллагов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
ЦП
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Адамов
32
Терехов
3
Дркушич
26
Мещанинов
17
Макарчук
15
Цаллагов
16
Нобоа
7
Ангбан
18
Бурмистров
9
Сарвели
77
Мелкадзе
3-4-2-1
88
Шелия
23
Нижич
13
Семенов
44
Журавлев
53
Тодорович
5
Трошечкин
94
Тимофеев
8
Богосавац
7
Бериша
19
Олейников
98
Ильин
77
Мелкадзе
4
Юсупов
4
Юсупов
77
Мелкадзе
13
Семенов
4
Быстров
4
Быстров
13
Семенов
19
Олейников
7
Садулаев
7
Садулаев
19
Олейников
94
Тимофеев
0
Швец
0
Швец
94
Тимофеев
7
Бериша
13
Конате
13
Конате
7
Бериша
98
Ильин
25
Агаларов
25
Агаларов
98
Ильин
Остались в запасе
Сочи
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Сочи - Ахмат
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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