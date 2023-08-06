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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ахмат
Сочи - Ахмат: обзор матча 06 августа 2023
Сочи
06.08.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
36'
К. Нобоа (П)
42'
В. Ильин
45+3'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ахмат
90'
+4
Желтая карточка
Я. Челикович
87'
Замена
В. Волков
️️️️
В. Ильин
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Юсупов
77'
73'
Замена
З. Диванович
️️️️
А. Тимофеев
71'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Б. Бериша
Замена
М. Алвес
️️️️
И. Миладинович
56'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Мигел
56'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
К. Заика
56'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
50'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Нобоа
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Тимофеев
Пас отдал
Б. Бериша
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
Пас отдал
Д. Тодорович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Мигел
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
3
Дркушич
4
Литвинов
45
Миладинович
17
Макарчук
5
Кравцов
27
Заика
16
Нобоа
4
Юсупов
99
Мигел
19
Джорджевич
3-1-1-3-2
88
Шелия
53
Тодорович
2
Челикович
40
Уциев
94
Тимофеев
18
Камилов
7
Бериша
59
Харин
19
Олейников
13
Конате
98
Ильин
45
Миладинович
33
Алвес
33
Алвес
45
Миладинович
27
Заика
17
Медведев
17
Медведев
27
Заика
16
Нобоа
6
Батырев
6
Батырев
16
Нобоа
4
Юсупов
20
Шипунов
20
Шипунов
4
Юсупов
99
Мигел
18
Игнатьев
18
Игнатьев
99
Мигел
98
Ильин
3
Волков
3
Волков
98
Ильин
94
Тимофеев
24
Диванович
24
Диванович
94
Тимофеев
7
Бериша
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Бериша
Остались в запасе
Сочи
Ахмат
15
Тимофей Кашинцев
ВР
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Сочи - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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