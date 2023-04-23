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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Сочи
Ахмат - Сочи: обзор матча 23 апреля 2023
Ахмат
23.04.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
86'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Сочи
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
Пас отдал
А. Тимофеев
86'
82'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
Д. Тодорович
️️️️
Р. Уциев
76'
76'
Замена
К. Заика
️️️️
А. Макарчук
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
73'
Замена
В. Ильин
️️️️
Б. Бериша
73'
71'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Юсупов
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
Е. Харин
63'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
63'
46'
Замена
Мигел
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
М. Богосавац
45'
+1
20'
Желтая карточка
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
99
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
40
Уциев
94
Тимофеев
7
Садулаев
0
Швец
7
Бериша
59
Харин
13
Конате
3-3-3-1
16
Адамов
32
Терехов
20
Юрганов
3
Дркушич
34
Маргасов
5
Кравцов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
19
Джорджевич
40
Уциев
55
Тодорович
55
Тодорович
40
Уциев
59
Харин
84
Гбамбле
84
Гбамбле
59
Харин
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
7
Бериша
98
Ильин
98
Ильин
7
Бериша
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
17
Макарчук
27
Заика
27
Заика
17
Макарчук
22
Жоаозиньо
99
Мигел
99
Мигел
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
4
Юсупов
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ахмат - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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