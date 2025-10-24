Введите ваш ник на сайте
«Уфа» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.45

24 октября 2025 10:52
Уфа - Нефтехимик
30 окт. 2025, четверг 17:00 | Россия. Кубок, 6 раунд
Перейти в онлайн матча
25 октября в Уфе пройдет матч 16-го тура Первой лиги, где местная «Уфа» примет «Нефтехимик». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и этот матч может стать важным с точки зрения борьбы за сохранение места в дивизионе. И хозяева, и гости нуждаются в очках, но стиль их игры – сдержанный и прагматичный.

«Уфа»

Команда занимает 15-е место, набрав 13 очков после 15 туров. Побед не было уже восемь матчей подряд, но «Уфа» остаeтся организованной и старается играть с минимальными рисками. За последние пять игр клуб забил всего три мяча и пропустил пять, в среднем – 0.6 забитого и 1.0 пропущенного за встречу.Дома «Уфа» традиционно чувствует себя увереннее: не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Коллектив делает ставку на дисциплину и плотную оборону, но в атаке не хватает креатива и скорости при переходах из обороны.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы занимают 9-е место с 19 очками, но также переживают непростой период – три тура без побед. В последней игре команда сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1), а до этого дважды подряд не смогла взять максимум. В пяти последних встречах у «Нефтехимика» равновесие – 5 забитых и 5 пропущенных голов.Команда демонстрирует сдержанный стиль, делая акцент на надeжности обороны и работе вторым номером. При этом стабильно забивает, отличившись в трeх последних матчах подряд.

Факты о командах

«Уфа»

  • Без побед в 8 матчах подряд
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Нефтехимик»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Три ничьи в последних пяти встречах

Личные встречи
19% (3)
31% (5)
50% (8)
8
Забитых мячей
17
0.5
В среднем за матч
1.06
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
1 : 0
04.05.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
2 : 1
21.07.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 0
27.05.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 17 тур
Уфа
0 : 0
06.11.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Уфа
1 : 1
11.05.2014
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
0 : 1
01.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
2 : 0
15.04.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.09.2012
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 31 тур
Уфа
0 : 0
18.04.2012
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
2 : 0
10.08.2011
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Уфа
0 : 0
18.05.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Уфа
0 : 1
27.09.2010
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Нефтехимик
4 : 1
26.06.2010
Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Уфа
1 : 0
16.08.2009
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нефтехимик
2 : 0
07.05.2009
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»

Встреча обещает быть осторожной и закрытой. «Уфа» дома чаще играет от обороны, ограничивая пространство сопернику, а «Нефтехимик» на выезде также не стремится рисковать. Обе команды испытывают трудности в атаке, но достаточно организованы в защите, что делает высокий тотал маловероятным.

На первый план выйдут физическая борьба и реализация стандартов. Вероятнее всего, матч завершится минимальной победой одной из сторон или ничьей с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.0 голов – коэффициент 1.45
  • Ничья – коэффициент 3.10

Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Уфа
