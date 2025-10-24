25 октября в Уфе пройдет матч 16-го тура Первой лиги, где местная «Уфа» примет «Нефтехимик». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и этот матч может стать важным с точки зрения борьбы за сохранение места в дивизионе. И хозяева, и гости нуждаются в очках, но стиль их игры – сдержанный и прагматичный.

«Уфа»

Команда занимает 15-е место, набрав 13 очков после 15 туров. Побед не было уже восемь матчей подряд, но «Уфа» остаeтся организованной и старается играть с минимальными рисками. За последние пять игр клуб забил всего три мяча и пропустил пять, в среднем – 0.6 забитого и 1.0 пропущенного за встречу.Дома «Уфа» традиционно чувствует себя увереннее: не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Коллектив делает ставку на дисциплину и плотную оборону, но в атаке не хватает креатива и скорости при переходах из обороны.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы занимают 9-е место с 19 очками, но также переживают непростой период – три тура без побед. В последней игре команда сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1), а до этого дважды подряд не смогла взять максимум. В пяти последних встречах у «Нефтехимика» равновесие – 5 забитых и 5 пропущенных голов.Команда демонстрирует сдержанный стиль, делая акцент на надeжности обороны и работе вторым номером. При этом стабильно забивает, отличившись в трeх последних матчах подряд.

Факты о командах

«Уфа»

Без побед в 8 матчах подряд

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

«Нефтехимик»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Три ничьи в последних пяти встречах

Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»

Встреча обещает быть осторожной и закрытой. «Уфа» дома чаще играет от обороны, ограничивая пространство сопернику, а «Нефтехимик» на выезде также не стремится рисковать. Обе команды испытывают трудности в атаке, но достаточно организованы в защите, что делает высокий тотал маловероятным.

На первый план выйдут физическая борьба и реализация стандартов. Вероятнее всего, матч завершится минимальной победой одной из сторон или ничьей с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки