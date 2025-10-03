4 октября на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 6-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Лечче». Оба клуба стартовали сезон неудачно и пока находятся в нижней части таблицы, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения борьбы за выживание. «Парма» стремится закрепить успех после победы над «Торино», а «Лечче» будет искать первую викторию в чемпионате.

«Парма»

Хозяева в прошлом туре сумели обыграть «Торино» (2:1) и прервали серию без побед. В активе у команды 5 очков после 5 туров, и она занимает 14 место. В атаке на себя внимание обращает Матео Пеллегрино, который уже забил 5 мячей в 7 играх и является лидером нападения. Несмотря на трудности, «Парма» сохраняет стабильность на домашнем поле: команда не проигрывает в 7 последних матчах в родных стенах. Однако оборона продолжает оставаться слабым местом – 6 пропущенных голов за 5 туров.

«Лечче»

Гости провели крайне слабый старт сезона и пока находятся на последнем месте таблицы. В последних пяти турах они набрали лишь 2 очка и проиграли трижды. В последней игре против «Болоньи» (2:2) «Лечче» показал характер и сумел набрать очко, но общий уровень игры оставляет вопросы. Франческо Камарда забил 2 мяча и является главным надежным вариантом в атаке, однако защита остается главной проблемой команды – 13 пропущенных голов за 5 последних встреч говорят сами за себя.

Факты о командах

«Парма»

Победа над «Торино» в последнем туре (2:1)

Не проигрывает дома в 7 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пеллегрино забил 5 голов в 7 матчах

«Лечче»

Последняя победа датируется августом

В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает минимум 2 гола в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Парма» – «Лечче»

«Парма» подходит к игре в лучшей форме и имеет преимущество домашнего поля. «Лечче» остается одним из самых проблемных клубов Серии А, особенно в обороне, что делает его уязвимым против соперника, умеющего использовать ошибки. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, при этом матч не станет слишком результативным – команды не отличаются высокой атакующей стабильностью.

Рекомендованные ставки