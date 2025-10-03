Введите ваш ник на сайте
«Парма» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.80

03 октября 2025 9:49
Парма - Лечче
04 окт. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Пармы»
Сделать ставку

4 октября на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 6-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Лечче». Оба клуба стартовали сезон неудачно и пока находятся в нижней части таблицы, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения борьбы за выживание. «Парма» стремится закрепить успех после победы над «Торино», а «Лечче» будет искать первую викторию в чемпионате.

«Парма»

Хозяева в прошлом туре сумели обыграть «Торино» (2:1) и прервали серию без побед. В активе у команды 5 очков после 5 туров, и она занимает 14 место. В атаке на себя внимание обращает Матео Пеллегрино, который уже забил 5 мячей в 7 играх и является лидером нападения. Несмотря на трудности, «Парма» сохраняет стабильность на домашнем поле: команда не проигрывает в 7 последних матчах в родных стенах. Однако оборона продолжает оставаться слабым местом – 6 пропущенных голов за 5 туров.

«Лечче»

Гости провели крайне слабый старт сезона и пока находятся на последнем месте таблицы. В последних пяти турах они набрали лишь 2 очка и проиграли трижды. В последней игре против «Болоньи» (2:2) «Лечче» показал характер и сумел набрать очко, но общий уровень игры оставляет вопросы. Франческо Камарда забил 2 мяча и является главным надежным вариантом в атаке, однако защита остается главной проблемой команды – 13 пропущенных голов за 5 последних встреч говорят сами за себя.

Факты о командах

«Парма»

  • Победа над «Торино» в последнем туре (2:1)
  • Не проигрывает дома в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пеллегрино забил 5 голов в 7 матчах

«Лечче»

  • Последняя победа датируется августом
  • В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает минимум 2 гола в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
42% (5)
25% (3)
33% (4)
24
Забитых мячей
20
2
В среднем за матч
1.67
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
04.10.2025
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
1 : 3
31.01.2025
Лечче
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
21.09.2024
Парма
Италия. Кубок, 1/16 финала
Лечче
2 : 4
01.11.2023
Парма
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
1 : 3
15.08.2021
Лечче
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
3 : 4
02.08.2020
Парма
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 0
13.01.2020
Лечче
Италия. Кубок, 3 раунд
Парма
4 : 0
17.08.2013
Лечче
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 2
29.04.2012
Парма
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3 : 3
18.12.2011
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
02.02.2011
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 1
22.09.2010
Парма
Показать все

Прогноз на матч «Парма» – «Лечче»

«Парма» подходит к игре в лучшей форме и имеет преимущество домашнего поля. «Лечче» остается одним из самых проблемных клубов Серии А, особенно в обороне, что делает его уязвимым против соперника, умеющего использовать ошибки. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, при этом матч не станет слишком результативным – команды не отличаются высокой атакующей стабильностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Пармы» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.80
Победа «Пармы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Лечче Парма
