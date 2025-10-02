Введите ваш ник на сайте
«Колос» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 1.75

02 октября 2025 9:58
Колос - Рух
03 окт. 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Колоса»
Сделать ставку

3 октября в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, где местный «Колос» примет «Рух». Хозяева входят в верхнюю часть таблицы и показывают уверенную игру дома, тогда как гости борются за выживание, набрав лишь три очка после семи туров. Встреча обещает стать напряженной, ведь для «Колоса» это шанс закрепиться в зоне лидеров, а для «Руха» – возможность прервать затяжную серию поражений.

«Колос»

Команда демонстрирует сбалансированный футбол, где надежность обороны сочетается с эффективностью в атаке. В последних пяти играх «Колос» забил 6 голов и пропустил всего 4, что говорит о хорошей дисциплине в защите. Юрий Климчук, лучший бомбардир, продолжает приносить результат своей команде. Важным фактором является уверенность при игре дома – «Колос» не проигрывает на своем поле последние полгода, и именно на родном стадионе команда добывает ключевые очки.

«Рух»

Львовский клуб переживает кризис. В последних пяти матчах команда забила 5 голов, но пропустила 8. Серия из шести поражений в Премьер-лиге отражает все проблемы команды – прежде всего в обороне, которая регулярно дает сбои. При этом в атаке «Рух» способен использовать отдельные шансы, что подтверждают голы в четырех последних турах. Лучший бомбардир Фаал старается тянуть команду вперед, но этого недостаточно для стабильного результата.

Факты о командах

«Колос»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Климчук – 4 гола в 8 матчах
  • Не проигрывает в 6 последних домашних играх

«Рух»

  • Проигрыш в 6 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних играх подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Личные встречи
33% (3)
33% (3)
33% (3)
8
Забитых мячей
7
0.89
В среднем за матч
0.78
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
0 : 1
07.04.2025
Рух
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Рух
0 : 0
29.09.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Колос
0 : 1
02.03.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Рух
1 : 1
19.08.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Рух
0 : 1
12.03.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
2 : 0
28.08.2022
Рух
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
1 : 1
15.08.2021
Рух
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
1 : 2
27.02.2021
Рух
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
20.09.2020
Колос
Показать все

Прогноз на матч «Колос» – «Рух»

У хозяев есть все шансы подтвердить статус фаворита. «Колос» показывает стабильную игру в обороне и умеет дожимать соперников дома. «Рух», напротив, находится в зоне турнирного кризиса, проигрывая матч за матчем, и пока не видно, за счет чего он может прервать негативную серию. Несмотря на отдельные яркие моменты в атаке, гости регулярно допускают ошибки в защите, что «Колос» способен использовать. Вероятнее всего, хозяева одержат победу с минимальным перевесом, сохранив надежность у своих ворот.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Колоса» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Колоса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Рух Колос
