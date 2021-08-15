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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Рух
Колос - Рух: обзор матча 15 августа 2021
Колос
15.08.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рух
65'
Е. Новак
24'
А. Борячук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Рух
90'
+5
Замена
А. Кухарук
️️️️
П. Ореховский
87'
Желтая карточка
D. Kondrakov
83'
Замена
О. Кузык
️️️️
Б. Бойчук
81'
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
A. Ngamba
77'
76'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
А. Борячук
ГОЛ! 1:1!
Е. Новак
65'
Желтая карточка
N. Sitchinava
63'
Вторая желтая
М. Ром
59'
Замена
A. Ngamba
️️️️
Е. Задоя
56'
Желтая карточка
М. Ром
55'
Замена
О. Ильин
️️️️
Д. Костышин
46'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Лысенко
46'
Замена
В. Милько
️️️️
А. Нуриев
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Борячук
Пас отдал
П. Ореховский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
44
Тарас Сакив
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Богдан Бойчук
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Павел Ореховский
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Рух
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
2-1-5
23
Волынец
13
91
Задоя
7
Нуриев
19
25
Ром
7
Лысенко
8
Костышин
21
Новак
1-1-5
79
Панькив
29
Дидык
5
Федорчук
33
Мысык
29
Белый
2
Гагун
17
Карасюк
70
Климчук
8
Костышин
97
Ильин
97
Ильин
8
Костышин
7
Нуриев
14
Милько
14
Милько
7
Нуриев
91
Задоя
38
38
91
Задоя
7
Лысенко
0
0
7
Лысенко
23
Борячук
15
15
23
Борячук
10
Ореховский
88
Кухарук
88
Кухарук
10
Ореховский
10
Бойчук
17
Кузык
17
Кузык
10
Бойчук
Остались в запасе
Колос
Рух
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Остались в запасе
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Колос - Рух
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Колос
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