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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Колос
Рух - Колос: обзор матча 12 марта 2023
Рух
12.03.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Колос
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Рух - Колос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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Колос
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:45
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21 ноября
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7 ноября
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