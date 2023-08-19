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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Колос
Рух - Колос: обзор матча 19 августа 2023
Рух
19.08.2023, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Колос
56'
Б. Слюбик
34'
А. Цуриков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Колос
Желтая карточка
В. Рунич
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Богданов
Желтая карточка
М. Сапуга
85'
83'
Красная карточка
Н. Золотов
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
79'
Замена
Д. Слюсар
️️️️
Э. Фернандо
76'
Желтая карточка
Э. Фернандо
67'
67'
Замена
О. Ильин
️️️️
А. Демченко
67'
Замена
А. Салабай
️️️️
Д. Безбородько
64'
Желтая карточка
Н. Бурда
Замена
И. Квасница
️️️️
A. Plumain
62'
59'
Желтая карточка
В. Бондаренко
ГОЛ! 1:1!
Б. Слюбик
56'
46'
Замена
С. Болбат
️️️️
С. Мякушко
Замена
Таллес
️️️️
О. Притула
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Цуриков
Пас отдал
П. Ореховский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
3-3-3-1
1
Ледвий
29
Дидык
92
Слюбик
93
Роман
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
70
Климчук
10
Притула
13
Соломон-Отабор
38
4-1-3-1-1
23
Фесюн
4
Бондаренко
35
Золотов
7
Лучкевич
6
Бурда
7
Демченко
9
Цуриков
90
Богданов
10
Ореховский
33
Мякушко
21
Безбородько
35
Фернандо
17
Слюсар
17
Слюсар
35
Фернандо
10
Притула
30
Таллес
30
Таллес
10
Притула
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
38
11
Квасница
11
Квасница
38
33
Мякушко
50
Болбат
50
Болбат
33
Мякушко
7
Демченко
97
Ильин
97
Ильин
7
Демченко
21
Безбородько
17
Салабай
17
Салабай
21
Безбородько
Остались в запасе
Рух
Колос
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
91
Валентин Горох
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Рух - Колос
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
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