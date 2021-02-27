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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Рух
Колос - Рух: обзор матча 27 февраля 2021
Колос
27.02.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Рух
34'
R. Mysak (АГ)
48'
D. Kondrakov
90+6'
Н. Кухаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Рух
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Н. Кухаревич
Вторая желтая
Д. Костышин
90'
+1
90'
Вторая желтая
М. Мысык
90'
Замена
E. Gliha
️️️️
А. Борячук
Желтая карточка
Д. Костышин
86'
Замена
М. Данфа
️️️️
Д. Антюх
78'
Замена
Д. Костышин
️️️️
П. Ореховский
67'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
67'
64'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Ю. Климчук
64'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
D. Kondrakov
63'
Желтая карточка
М. Мысык
Замена
В. Милько
️️️️
Е. Задоя
53'
48'
ГОЛ! 1:1!
D. Kondrakov
46'
Замена
А. Кухарук
️️️️
О. Притула
35'
Желтая карточка
М. Белый
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
R. Mysak
34'
22'
Желтая карточка
Д. Зец
Желтая карточка
Е. Задоя
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Рух
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Колос
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Рух
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
0
E. Gliha
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-4-3
23
Волынец
21
Новак
5
Черноморец
4
Кравченко
10
Ореховский
90
Богданов
13
91
Задоя
9
Антюх
11
Чурко
7
Лысенко
3-3-2-3
29
Белый
13
Стаменкович
26
Зец
17
Карасюк
5
Федорчук
10
Притула
33
Мысык
70
Климчук
23
Борячук
15
80
9
Антюх
80
Данфа
80
Данфа
9
Антюх
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
91
Задоя
14
Милько
14
Милько
91
Задоя
10
Ореховский
8
Костышин
8
Костышин
10
Ореховский
70
Климчук
10
Бойчук
10
Бойчук
70
Климчук
23
Борячук
0
0
23
Борячук
15
9
Кухаревич
9
Кухаревич
15
10
Притула
88
Кухарук
88
Кухарук
10
Притула
Остались в запасе
Колос
Рух
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
2
Роман Гагун
ПЗ
10
Ростислав Русин
АП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
2
Роман Гагун
ПЗ
10
Ростислав Русин
АП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Колос - Рух
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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