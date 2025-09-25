26 сентября на стадионе «Монтиливи» состоится встреча 7-го тура Ла Лиги, где «Жирона» примет «Эспаньол». Хозяева находятся в кризисе и замыкают турнирную таблицу, тогда как гости начали сезон значительно лучше и входят в лидирующую группу. Оба коллектива имеют разные цели на сезон: «Жирона» борется за выживание, а «Эспаньол» – за закрепление в зоне еврокубков.

«Жирона»

Команда пока не может найти свою игру. За 6 туров у «Жироны» всего два очка и последняя позиция. Коллектив пропускает в каждом матче, а серия без побед в Ла Лиге растянулась уже на 8 игр. При этом в атаке ярко выраженных лидеров нет: всего 2 забитых гола в последних пяти встречах – показатель, явно свидетельствующий о проблемах с реализацией. К тому же команда допускает слишком много ошибок в обороне, в среднем пропуская 2.60 гола за игру. Главный вопрос – сможет ли «Жирона» минимизировать эти провалы в обороне против соперника, который в хорошей форме.

«Эспаньол»

Барселонский клуб уверенно стартовал и показывает сбалансированный футбол. В активе команды 11 очков и 4-е место в таблице после 6 туров. Пере Милья в отличной форме: 3 гола в 4 матчах, и он может снова стать ключевой фигурой в атаке. «Эспаньол» забивает стабильно – 9 мячей за последние пять встреч, что в среднем 1.80 за игру. Но у команды есть и слабость: оборона нередко допускает ошибки, пропустив 7 мячей за этот же период. Три матча подряд команда пропускает, и даже несмотря на высокие результаты в атаке, стабильность сзади остаeтся под вопросом.

Факты о командах

«Жирона»

Не выигрывает 8 матчей подряд в Ла Лиге

Пропускает в 8 последних встречах

В среднем: 0.40 забитого, 2.60 пропущенного за 5 последних игр

Замыкает турнирную таблицу после 6 туров

«Эспаньол»

11 очков и 4-е место после 6 туров

Забивает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.80 забитого, 1.40 пропущенного за 5 последних игр

Пере Милья – лучший бомбардир с 3 голами

Прогноз на матч «Жирона» – «Эспаньол»

С учeтом статистики «Жироны», которая не выигрывает и регулярно пропускает, а также стабильной результативности «Эспаньола», фаворитом выглядит команда гостей. Однако проблемная оборона гостей позволяет ожидать, что хозяева могут зацепиться хотя бы за гол. Вполне вероятен сценарий, при котором «Эспаньол» добьeтся положительного результата, но матч получится результативным для обеих сторон.

