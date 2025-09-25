Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

25 сентября 2025 11:38
Жирона - Эспаньол
26 сент. 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Эспаньола» с форой (0)
Сделать ставку

26 сентября на стадионе «Монтиливи» состоится встреча 7-го тура Ла Лиги, где «Жирона» примет «Эспаньол». Хозяева находятся в кризисе и замыкают турнирную таблицу, тогда как гости начали сезон значительно лучше и входят в лидирующую группу. Оба коллектива имеют разные цели на сезон: «Жирона» борется за выживание, а «Эспаньол» – за закрепление в зоне еврокубков.

«Жирона»

Команда пока не может найти свою игру. За 6 туров у «Жироны» всего два очка и последняя позиция. Коллектив пропускает в каждом матче, а серия без побед в Ла Лиге растянулась уже на 8 игр. При этом в атаке ярко выраженных лидеров нет: всего 2 забитых гола в последних пяти встречах – показатель, явно свидетельствующий о проблемах с реализацией. К тому же команда допускает слишком много ошибок в обороне, в среднем пропуская 2.60 гола за игру. Главный вопрос – сможет ли «Жирона» минимизировать эти провалы в обороне против соперника, который в хорошей форме.

«Эспаньол»

Барселонский клуб уверенно стартовал и показывает сбалансированный футбол. В активе команды 11 очков и 4-е место в таблице после 6 туров. Пере Милья в отличной форме: 3 гола в 4 матчах, и он может снова стать ключевой фигурой в атаке. «Эспаньол» забивает стабильно – 9 мячей за последние пять встреч, что в среднем 1.80 за игру. Но у команды есть и слабость: оборона нередко допускает ошибки, пропустив 7 мячей за этот же период. Три матча подряд команда пропускает, и даже несмотря на высокие результаты в атаке, стабильность сзади остаeтся под вопросом.

Факты о командах

«Жирона»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд в Ла Лиге
  • Пропускает в 8 последних встречах
  • В среднем: 0.40 забитого, 2.60 пропущенного за 5 последних игр
  • Замыкает турнирную таблицу после 6 туров

«Эспаньол»

  • 11 очков и 4-е место после 6 туров
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забитого, 1.40 пропущенного за 5 последних игр
  • Пере Милья – лучший бомбардир с 3 голами

Личные встречи
56% (5)
22% (2)
22% (2)
16
Забитых мячей
11
1.78
В среднем за матч
1.22
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
10.03.2025
Жирона
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
4 : 1
23.11.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 1
01.04.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2 : 2
07.01.2023
Жирона
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
1 : 2
06.04.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
25.11.2018
Жирона
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
0 : 2
22.04.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0 : 1
11.12.2017
Жирона
Товарищеские матчи,
Жирона
2 : 1
05.08.2014
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Жирона» – «Эспаньол»

С учeтом статистики «Жироны», которая не выигрывает и регулярно пропускает, а также стабильной результативности «Эспаньола», фаворитом выглядит команда гостей. Однако проблемная оборона гостей позволяет ожидать, что хозяева могут зацепиться хотя бы за гол. Вполне вероятен сценарий, при котором «Эспаньол» добьeтся положительного результата, но матч получится результативным для обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эспаньола» с форой (0) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.70
Победа «Эспаньола» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Эспаньол Жирона
Рекомендуем
18+
