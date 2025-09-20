21 сентября на стадионе «Юность» в Мозыре состоится центральный матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Славия Мозырь» встретится с «Динамо Брест». Обе команды находятся в верхней части таблицы и решают задачи попадания в еврокубки, поэтому встреча обещает быть напряжeнной и боевой.

«Славия Мозырь»

Коллектив уверенно проводит сезон и после 21 тура занимает второе место с 41 очком. Несмотря на поражение в последнем туре от «Арсенала Дзержинск» (0:1), команда остаeтся в числе лидеров. В пяти последних матчах «Славия Мозырь» забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 5 (1.00). Лидером атаки является Андрей Соловей, забивший 12 мячей. Особенно сильна команда дома, где не проигрывает уже восемь матчей подряд, демонстрируя хорошую организацию и агрессивную игру в нападении.

«Динамо Брест»

Брестский клуб идeт на шестом месте с 35 очками после 21 тура. В последнем туре команда обыграла «Неман» (2:0), что помогло прервать серию неудач. За последние пять встреч «Динамо Брест» забило 5 мячей (в среднем 1.00) и пропустило 4 (0.80). Лидером является Егор Корцов, оформивший 11 голов. Команда надeжна в обороне и старается действовать прагматично, делая упор на компактность и быстрые переходы в атаку. Однако в гостях «Динамо Брест» нередко теряет очки, что может стать ключевым фактором.

Факты о командах

«Славия Мозырь»

2-е место, 41 очко после 21 тура

Не проигрывает дома 8 матчей подряд

В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5)

7 голов за 5 последних игр

Андрей Соловей – 12 голов в сезоне

«Динамо Брест»

6-е место, 35 очков после 21 тура

Победа над «Неманом» (2:0) в последнем матче

В среднем: 1.00 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5)

Егор Корцов – 11 голов

2 поражения в последних 4 матчах

Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Динамо Брест»

Игра обещает быть равной: обе команды хорошо организованы и имеют лидеров в атаке. «Славия Мозырь» выглядит предпочтительнее за счeт домашнего преимущества и стабильности в последних турах. «Динамо Брест» силeн в обороне, но его атакующая эффективность ниже, чем у хозяев. Вероятно, встреча получится упорной с небольшим количеством голов. Наиболее вероятный сценарий – победа хозяев или ничья при минимальной результативности.

Рекомендации