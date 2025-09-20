Введите ваш ник на сайте
«Славия Мозырь» – «Динамо Брест»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

20 сентября 2025 10:44
Славия-Мозырь - Динамо-Брест
21 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Славии Мозырь»
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Юность» в Мозыре состоится центральный матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Славия Мозырь» встретится с «Динамо Брест». Обе команды находятся в верхней части таблицы и решают задачи попадания в еврокубки, поэтому встреча обещает быть напряжeнной и боевой.

«Славия Мозырь»

Коллектив уверенно проводит сезон и после 21 тура занимает второе место с 41 очком. Несмотря на поражение в последнем туре от «Арсенала Дзержинск» (0:1), команда остаeтся в числе лидеров. В пяти последних матчах «Славия Мозырь» забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила 5 (1.00). Лидером атаки является Андрей Соловей, забивший 12 мячей. Особенно сильна команда дома, где не проигрывает уже восемь матчей подряд, демонстрируя хорошую организацию и агрессивную игру в нападении.

«Динамо Брест»

Брестский клуб идeт на шестом месте с 35 очками после 21 тура. В последнем туре команда обыграла «Неман» (2:0), что помогло прервать серию неудач. За последние пять встреч «Динамо Брест» забило 5 мячей (в среднем 1.00) и пропустило 4 (0.80). Лидером является Егор Корцов, оформивший 11 голов. Команда надeжна в обороне и старается действовать прагматично, делая упор на компактность и быстрые переходы в атаку. Однако в гостях «Динамо Брест» нередко теряет очки, что может стать ключевым фактором.

Факты о командах

«Славия Мозырь»

  • 2-е место, 41 очко после 21 тура
  • Не проигрывает дома 8 матчей подряд
  • В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5)
  • 7 голов за 5 последних игр
  • Андрей Соловей – 12 голов в сезоне

«Динамо Брест»

  • 6-е место, 35 очков после 21 тура
  • Победа над «Неманом» (2:0) в последнем матче
  • В среднем: 1.00 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5)
  • Егор Корцов – 11 голов
  • 2 поражения в последних 4 матчах

Личные встречи
35% (9)
23% (6)
42% (11)
32
Забитых мячей
37
1.23
В среднем за матч
1.42
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
20.08.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
0 : 1
09.04.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 3
17.09.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
07.05.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
0 : 3
18.09.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
08.05.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
31.10.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.04.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
31.08.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
25.04.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
27.08.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
3 : 1
30.04.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 4
10.09.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
0 : 0
07.05.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
27.09.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
31.05.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
30.11.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
19.10.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
17.08.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 0
24.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо-Брест
2 : 0
25.11.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
19.08.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
12.05.2012
Динамо-Брест
Показать все

Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Динамо Брест»

Игра обещает быть равной: обе команды хорошо организованы и имеют лидеров в атаке. «Славия Мозырь» выглядит предпочтительнее за счeт домашнего преимущества и стабильности в последних турах. «Динамо Брест» силeн в обороне, но его атакующая эффективность ниже, чем у хозяев. Вероятно, встреча получится упорной с небольшим количеством голов. Наиболее вероятный сценарий – победа хозяев или ничья при минимальной результативности.

Рекомендации

  • Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.10
Победа «Славии Мозырь»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Славия-Мозырь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
