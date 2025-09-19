20 сентября в рамках 6-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» на стадионе Corendon Airlines Park примет «Кайсериспор». Обе команды подходят к этой встрече с разной динамикой: хозяева стараются закрепиться в зоне верхней половины таблицы, а гости пока ищут путь к первой победе.

«Антальяспор»

Хозяева удачно стартовали и после пяти туров имеют 9 очков. Победа в последнем матче над «Самсунспором» (2:1) вернула команде уверенность после двух подряд поражений. «Антальяспор» показывает стабильность в атаке: в пяти турах забито 6 мячей, а команда забивает в среднем 1.2 гола за игру. Но оборона не выглядит надежно – в последних трех турах пропускала неизменно. На своем поле клуб играет смелее, и, учитывая атакующий стиль, наверняка будет искать возможность забить с первых минут.

«Кайсериспор»

Гости стартовали неудачно: всего 3 очка за четыре матча и 15-е место в таблице. «Кайсериспор» не выигрывает уже 7 туров подряд, что заметно давит на команду. Однако главной положительной чертой стала результативность Мигела Филипе Кардозу, который забил 6 мячей за 4 тура. В целом же команда нестабильна: 6 голов в пяти последних матчах, при этом 7 пропущенных. Средний показатель в атаке – 1.2 гола за игру, но оборона регулярно допускает ошибки, что снижает шансы на успех в матчах против более организованных соперников.

Факты о командах

«Антальяспор»

Победа в 3 из 5 последних матчей Суперлиги.

Забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в 3 последних матчах подряд.

Не проигрывает дома «Кайсериспору» в 8 из 10 последних встреч.

«Кайсериспор»

Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата.

Пропускает в 9 матчах подряд.

Средний показатель – 1.2 гола за игру.

Сохраняет слабую игру в обороне – 1.4 пропущенного мяча в среднем.

Прогноз на матч

У «Антальяспора» более стабильная игра, команда уверенно использует домашний фактор и регулярно забивает. «Кайсериспор» держится за счет индивидуального класса в атаке, но в защите допускает слишком много ошибок. Учитывая форму хозяев и их серию побед дома, именно они выглядят фаворитом встречи. При этом результативность обеих сторон позволяет ожидать голов в обе стороны.

