«Антальяспор» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

19 сентября 2025 10:48
Антальяспор - Кайсериспор
20 сент. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Антальяспора»
Сделать ставку

20 сентября в рамках 6-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» на стадионе Corendon Airlines Park примет «Кайсериспор». Обе команды подходят к этой встрече с разной динамикой: хозяева стараются закрепиться в зоне верхней половины таблицы, а гости пока ищут путь к первой победе.

«Антальяспор»

Хозяева удачно стартовали и после пяти туров имеют 9 очков. Победа в последнем матче над «Самсунспором» (2:1) вернула команде уверенность после двух подряд поражений. «Антальяспор» показывает стабильность в атаке: в пяти турах забито 6 мячей, а команда забивает в среднем 1.2 гола за игру. Но оборона не выглядит надежно – в последних трех турах пропускала неизменно. На своем поле клуб играет смелее, и, учитывая атакующий стиль, наверняка будет искать возможность забить с первых минут.

«Кайсериспор»

Гости стартовали неудачно: всего 3 очка за четыре матча и 15-е место в таблице. «Кайсериспор» не выигрывает уже 7 туров подряд, что заметно давит на команду. Однако главной положительной чертой стала результативность Мигела Филипе Кардозу, который забил 6 мячей за 4 тура. В целом же команда нестабильна: 6 голов в пяти последних матчах, при этом 7 пропущенных. Средний показатель в атаке – 1.2 гола за игру, но оборона регулярно допускает ошибки, что снижает шансы на успех в матчах против более организованных соперников.

Факты о командах

«Антальяспор»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей Суперлиги.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд.
  • Не проигрывает дома «Кайсериспору» в 8 из 10 последних встреч.

«Кайсериспор»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата.
  • Пропускает в 9 матчах подряд.
  • Средний показатель – 1.2 гола за игру.
  • Сохраняет слабую игру в обороне – 1.4 пропущенного мяча в среднем.

Личные встречи
43% (13)
30% (9)
27% (8)
39
Забитых мячей
31
1.3
В среднем за матч
1.03
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
29.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 1
02.09.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
4 : 0
11.03.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
1 : 0
11.09.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 1
24.04.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
05.12.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.04.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
2 : 0
21.12.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
2 : 2
09.02.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
2 : 2
14.09.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
0 : 0
19.01.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
2 : 0
13.08.2018
Антальяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
17.02.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 0
15.09.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
2 : 1
01.04.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
0 : 1
31.10.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
0 : 0
10.04.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
1 : 1
07.11.2015
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 1
31.03.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Антальяспор
2 : 2
04.11.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Кайсериспор
2 : 0
27.01.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Антальяспор
3 : 0
27.08.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Антальяспор
1 : 0
08.01.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Кайсериспор
0 : 1
16.09.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Кайсериспор
2 : 0
20.02.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
18.09.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 34 тур
Антальяспор
4 : 0
15.05.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 17 тур
Кайсериспор
1 : 2
19.12.2009
Антальяспор
Показать все

Прогноз на матч

У «Антальяспора» более стабильная игра, команда уверенно использует домашний фактор и регулярно забивает. «Кайсериспор» держится за счет индивидуального класса в атаке, но в защите допускает слишком много ошибок. Учитывая форму хозяев и их серию побед дома, именно они выглядят фаворитом встречи. При этом результативность обеих сторон позволяет ожидать голов в обе стороны.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Антальяспора» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Антальяспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Кайсериспор Антальяспор
