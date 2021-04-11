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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Антальяспор
Кайсериспор - Антальяспор: обзор матча 11 апреля 2021
Кайсериспор
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
45'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Антальяспор
90'
+6
Желтая карточка
Э. Албайрак
Желтая карточка
З. Квржич
90'
+2
90'
Замена
️️️️
A. Eren Iyican
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
86'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
K. Luckassen
72'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Д. Аврамовски
72'
68'
Желтая карточка
Б. Балчи
Желтая карточка
А. Бехич
45'
+5
45'
ГОЛ! 0:1!
Налдо
Пас отдал
Н. Шахин
44'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
S. Sam
Замена
M. Okutan
️️️️
M. Çelik
32'
27'
Желтая карточка
Н. Шахин
17'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
4-1-3-2
80
Алемдар
16
Бехич
15
4
Коловециос
20
Квржич
3
Аттама
27
Аврамовски
7
Энрике
12
Леннон
23
Парлак
88
3-2-5
25
Боффин
89
Сары
6
Албайрак
5
Налдо
7
Балчи
30
Кудряшов
10
23
Амилтон
8
Шахин
70
Синик
10
77
77
42
42
88
24
24
88
27
Аврамовски
14
Сабович
14
Сабович
27
Аврамовски
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
0
0
10
7
Гюрлер
7
Гюрлер
10
Остались в запасе
Кайсериспор
Антальяспор
73
Карло Мухар
ЦП
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
13
Догукан Эзкан
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
73
Карло Мухар
ЦП
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Кайсериспор - Антальяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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