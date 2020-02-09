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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Антальяспор
Кайсериспор - Антальяспор: обзор матча 09 февраля 2020
Кайсериспор
09.02.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
41'
Б. Менса (П)
46'
П. Энрике
45+1'
З. Гюмюш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Антальяспор
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
П. Энрике
76'
58'
Желтая карточка
З. Гюмюш
58'
Желтая карточка
В. Сары
Желтая карточка
К. Сэпунару
58'
ГОЛ! 2:1!
П. Энрике
46'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Гюмюш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Менса
41'
Желтая карточка
Э. Ташдемир
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Чико
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Антальяспор
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
4-2-1-3
1
Лунг
22
Сэпунару
33
Ташдемир
21
Джа-Джедже
33
Анжело
15
Кампаньяро
13
Лопеш
43
Менса
11
Месанович
7
Энрике
92
Шитум
2-3-1
89
Сары
30
Кудряшов
70
Шарлес
88
Ндинга
20
Чико
11
Гюмюш
Остались в запасе
Кайсериспор
Антальяспор
13
Исмаил Кипе
ВР
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Кайсериспор - Антальяспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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