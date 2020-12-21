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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Кайсериспор
Антальяспор - Кайсериспор: обзор матча 21 декабря 2020
Антальяспор
21.12.2020, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
37'
Амилтон
40'
Фреди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Кайсериспор
Желтая карточка
Н. Шахин
90'
+6
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Амилтон
88'
87'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
Замена
Х. Езмерт
️️️️
S. Sam
81'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
L. Podolski
81'
68'
Замена
И. Парлак
️️️️
З. Квржич
Замена
D. Orgill
️️️️
А. Яхович
65'
46'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
М. Фернандеш
46'
Замена
В. Канга
️️️️
Д. Алибек
ГОЛ! 2:0!
Фреди
40'
Желтая карточка
Амилтон
37'
ГОЛ! 1:0!
Амилтон
Пас отдал
А. Яхович
37'
Желтая карточка
S. Sam
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
16
Фреди
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
7
Педро Энрике
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
79
Яв Ака
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
4-5-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
5
Налдо
7
Балчи
23
Амилтон
8
Шахин
10
16
Фреди
10
18
Яхович
4-2-3-1
80
Алемдар
4
Коловециос
20
Квржич
22
16
Бехич
13
Лопеш
3
Аттама
12
Леннон
99
Фернандеш
7
Энрике
7
Алибек
23
Амилтон
17
Байракдар
17
Байракдар
23
Амилтон
10
6
Албайрак
6
Албайрак
10
10
88
Езмерт
88
Езмерт
10
18
Яхович
12
12
18
Яхович
7
Алибек
9
Канга
9
Канга
7
Алибек
99
Фернандеш
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
99
Фернандеш
20
Квржич
23
Парлак
23
Парлак
20
Квржич
Остались в запасе
Антальяспор
Кайсериспор
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Антальяспор - Кайсериспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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