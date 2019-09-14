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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Кайсериспор
Антальяспор - Кайсериспор: обзор матча 14 сентября 2019
Антальяспор
14.09.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Кайсериспор
2'
Г. Бланко Лещук
44'
Э. Адебайор (П)
74'
Б. Пулен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Кайсериспор
74'
ГОЛ! 1:2!
Б. Пулен
Пас отдал
Б. Менса
50'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:0!
Г. Бланко Лещук
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Антальяспор
77
Тарик Камдал
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
2-2-1
33
Челустка
33
Анжело
70
Шарлес
92
Шаешу
29
Бланко Лещук
2-1-2-3
1
Лунг
6
Пулен
21
Джа-Джедже
13
Лопеш
23
Ринстра
43
Менса
29
Нтеп
7
Басачикоглу
25
Адебайор
Остались в запасе
Антальяспор
Кайсериспор
77
Тарик Камдал
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
77
Тарик Камдал
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Антальяспор - Кайсериспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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Анталья
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