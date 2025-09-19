20 сентября на стадионе «Турф Муур» «Бернли» примет «Ноттингем Форест» в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги. Оба коллектива находятся в нижней части таблицы, и эта встреча может стать важной в борьбе за очки в начале сезона. Ожидается упорный матч, где важную роль сыграет реализация моментов и игра в обороне.

«Бернли»

Хозяева начали чемпионат неудачно, но сумели одержать победу над «Сандерлендом» и выйти в следующий раунд Кубка лиги. Команда Винсента Компани забивает в среднем 1.20 гола за матч и отличается активной игрой в атаке. Джейдон Энтони уже имеет 2 гола в активе и является ключевой фигурой. При этом оборона «Бернли» нестабильна – 8 пропущенных голов в последних 5 матчах. Несмотря на поражение от «Ливерпуля», игра против топ-клуба показала, что команда способна навязывать борьбу.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» провели трудный старт сезона и проиграли три матча подряд. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, но при этом пропускает слишком много – 2.20 в последних пяти встречах. В атаке лидирует Игор Жезус, оформивший два гола. Проблемой остаeтся уязвимая оборона, которая регулярно допускает ошибки. Последнее поражение от «Арсенала» и вылет из Кубка лиги добавляют давления на игроков, а серия из трeх поражений вынуждает искать быстрые решения.

Факты о командах

«Бернли»

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 10 последних матчах против «Ноттингем Форест».

Энтони – лучший бомбардир (2 гола в 4 матчах).

Пропускает в 3 последних играх.

«Ноттингем Форест»

В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр).

Не выигрывает 3 матча подряд в АПЛ.

Забивает в среднем один гол за матч.

Пропускает в 12 последних встречах подряд.

Прогноз на матч «Бернли» – «Ноттингем Форест»

Обе команды подойдут к встрече с мотивацией набрать очки и улучшить положение в таблице. «Бернли» выглядит немного предпочтительнее за счeт более уверенной игры дома и стабильной результативности. «Ноттингем Форест» переживает непростой период, оборона у гостей нестабильна, и это может сыграть ключевую роль. С большой вероятностью хозяева смогут реализовать свои моменты и склонить исход в свою пользу.

Рекомендованные ставки: