«Бернли» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 3.35

19 сентября 2025 8:09
Бернли - Ноттингем Форест
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
3.35
Победа «Бернли»
20 сентября на стадионе «Турф Муур» «Бернли» примет «Ноттингем Форест» в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги. Оба коллектива находятся в нижней части таблицы, и эта встреча может стать важной в борьбе за очки в начале сезона. Ожидается упорный матч, где важную роль сыграет реализация моментов и игра в обороне.

«Бернли»

Хозяева начали чемпионат неудачно, но сумели одержать победу над «Сандерлендом» и выйти в следующий раунд Кубка лиги. Команда Винсента Компани забивает в среднем 1.20 гола за матч и отличается активной игрой в атаке. Джейдон Энтони уже имеет 2 гола в активе и является ключевой фигурой. При этом оборона «Бернли» нестабильна – 8 пропущенных голов в последних 5 матчах. Несмотря на поражение от «Ливерпуля», игра против топ-клуба показала, что команда способна навязывать борьбу.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» провели трудный старт сезона и проиграли три матча подряд. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, но при этом пропускает слишком много – 2.20 в последних пяти встречах. В атаке лидирует Игор Жезус, оформивший два гола. Проблемой остаeтся уязвимая оборона, которая регулярно допускает ошибки. Последнее поражение от «Арсенала» и вылет из Кубка лиги добавляют давления на игроков, а серия из трeх поражений вынуждает искать быстрые решения.

Факты о командах

«Бернли»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 10 последних матчах против «Ноттингем Форест».
  • Энтони – лучший бомбардир (2 гола в 4 матчах).
  • Пропускает в 3 последних играх.

«Ноттингем Форест»

  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр).
  • Не выигрывает 3 матча подряд в АПЛ.
  • Забивает в среднем один гол за матч.
  • Пропускает в 12 последних встречах подряд.

Личные встречи
50% (7)
29% (4)
21% (3)
20
Забитых мячей
13
1.43
В среднем за матч
0.93
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
1 : 2
19.05.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
18.09.2023
Бернли
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 1
30.08.2023
Бернли
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бернли
1 : 0
23.02.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.10.2015
Бернли
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
3 : 1
22.02.2014
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
23.11.2013
Бернли
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Бернли
2 : 1
24.09.2013
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бернли
1 : 1
01.04.2013
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.12.2012
Бернли
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
31.01.2012
Бернли
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бернли
5 : 1
27.09.2011
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
12.04.2011
Бернли
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бернли
1 : 0
07.08.2010
Ноттингем Форест
Прогноз на матч «Бернли» – «Ноттингем Форест»

Обе команды подойдут к встрече с мотивацией набрать очки и улучшить положение в таблице. «Бернли» выглядит немного предпочтительнее за счeт более уверенной игры дома и стабильной результативности. «Ноттингем Форест» переживает непростой период, оборона у гостей нестабильна, и это может сыграть ключевую роль. С большой вероятностью хозяева смогут реализовать свои моменты и склонить исход в свою пользу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бернли» – коэффициент 3.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Бернли» больше 1.5 – коэффициент 2.20

3.35
Победа «Бернли»
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Бернли
Рекомендуем
