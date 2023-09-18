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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Бернли
Ноттингем Форест - Бернли: обзор матча 18 сентября 2023
Ноттингем Форест
18.09.2023, понедельник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
62'
К. Хадсон-Одои
41'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Бернли
90'
+9
Желтая карточка
Д. Каллен
90'
+6
Желтая карточка
К. Робертс
90'
+5
Красная карточка
Л. Фостер
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
88'
88'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Л. Байер
76'
Замена
М. Трезор
️️️️
Л. Колеошо
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Хадсон-Одои
71'
Замена
Р. Йетс
️️️️
О. Мангала
71'
63'
Замена
С. Берге
️️️️
З. Амдуни
63'
Замена
А. Зарури
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:1!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Т. Авонийи
62'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Г. Монтиэль
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
З. Амдуни
Пас отдал
Л. Фостер
Желтая карточка
Г. Монтиэль
34'
Желтая карточка
О. Мангала
32'
11'
Желтая карточка
Д. Траффорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
21
Аарон Рэмзи
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Тернер
34
Эйна
6
Уорролл
26
Маккена
29
Монтиэль
23
Мангала
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
14
Авонийи
4-3-1-2
1
Траффорд
14
Робертс
2
Аль-Дахил
5
Байер
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
24
Каллен
15
Колеошо
9
Фостер
11
Амдуни
29
Монтиэль
17
Тавареш
17
Тавареш
29
Монтиэль
23
Мангала
22
Йетс
22
Йетс
23
Мангала
7
Хадсон-Одои
27
Ориги
27
Ориги
7
Хадсон-Одои
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
5
Байер
3
Делкруа
3
Делкруа
5
Байер
11
Амдуни
16
Берге
16
Берге
11
Амдуни
15
Колеошо
31
Трезор
31
Трезор
15
Колеошо
7
Гудмундссон
21
Зарури
21
Зарури
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бернли
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ноттингем Форест - Бернли
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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