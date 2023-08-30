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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Бернли
Ноттингем Форест - Бернли: обзор матча 30 августа 2023
Ноттингем Форест
30.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Бернли
90+1'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Бернли
90'
+7
Желтая карточка
С. Берге
90'
+7
Желтая карточка
А. Мурич
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Браунхилл
Замена
Б. Агилера
️️️️
А. Сантос
90'
+1
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
88'
Желтая карточка
С. Орье
86'
Желтая карточка
Б. Джонсон
85'
78'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Д. Родригес
78'
Замена
В. Одобер
️️️️
Я. Брун-Ларсен
78'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Ш. Куяте
72'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Н. Уильямс
72'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Г. Монтиэль
71'
66'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
59'
Замена
Д. Каллен
️️️️
Х. Экдаль
52'
Желтая карточка
Х. Экдаль
51'
Замена
С. Берге
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Ш. Куяте
45'
+3
35'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
3-4-1-1-1
30
Тернер
3
Уильямс
30
Боли
19
Ниахате
92
Орье
17
Сантос
8
Куяте
29
Монтиэль
22
Йетс
19
Эланга
9
Вуд
4-2-3-1
49
Мурич
2
Витиньо
18
Экдаль
26
О'Ши
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
27
Редмонд
21
Рэмзи
7
Брун-Ларсен
16
Родригес
3
Уильямс
15
Тоффоло
15
Тоффоло
3
Уильямс
29
Монтиэль
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
29
Монтиэль
17
Сантос
10
Агилера
10
Агилера
17
Сантос
8
Куяте
22
Джонсон
22
Джонсон
8
Куяте
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
2
Витиньо
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
2
Витиньо
21
Рэмзи
16
Берге
16
Берге
21
Рэмзи
18
Экдаль
24
Каллен
24
Каллен
18
Экдаль
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
16
Родригес
9
Фостер
9
Фостер
16
Родригес
27
Редмонд
11
Амдуни
11
Амдуни
27
Редмонд
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бернли
34
Этан Хорват
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ноттингем Форест - Бернли
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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