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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бернли
Ноттингем Форест - Бернли: обзор матча 23 ноября 2013
Ноттингем Форест
23.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ноттингем Форест - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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07.11.2026
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31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
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5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
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