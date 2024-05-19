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АПЛ 2026/2027
Бернли - Ноттингем Форест
Бернли - Ноттингем Форест: обзор матча 19 мая 2024
Бернли
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
72'
Д. Каллен
2'
К. Вуд
14'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ноттингем Форест
88'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
К. Хадсон-Одои
88'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Э. Эланга
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Каллен
83'
80'
Замена
М. Ниахате
️️️️
Данило
79'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
Замена
Д. Родригес
️️️️
З. Амдуни
75'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Ч. Тэйлор
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Каллен
Пас отдал
Витиньо
72'
Желтая карточка
М. Эстеве
65'
58'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Р. Йетс
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Я. Брун-Ларсен
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Л. Ассиньон
46'
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Р. Йетс
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Мурич
18
Тэйлор
26
О'Ши
22
Ассиньон
16
Берге
24
Каллен
3
Эстеве
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
9
Фостер
11
Амдуни
4-1-2-2-1
26
Селс
29
Монтиэль
30
Боли
5
Мурильо
15
Тоффоло
8
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
9
Вуд
22
Ассиньон
2
Витиньо
2
Витиньо
22
Ассиньон
24
Каллен
4
Корк
4
Корк
24
Каллен
18
Тэйлор
8
Браунхилл
8
Браунхилл
18
Тэйлор
7
Брун-Ларсен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
16
Родригес
16
Родригес
11
Амдуни
8
Данило
19
Ниахате
19
Ниахате
8
Данило
19
Эланга
8
Куяте
8
Куяте
19
Эланга
22
Йетс
6
Сангаре
6
Сангаре
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
9
Рибейру
9
Рибейру
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Бернли
Ноттингем Форест
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Бернли - Ноттингем Форест
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
73
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
655
113
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
146
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.45
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Тюрф Мур
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