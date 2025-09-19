20 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет матч 11 тура Первой лиги, в котором лидер турнира «Урал» встретится с «Ротором», находящимся в верхней части таблицы. Игра обещает стать центральным событием тура: обе команды в хорошей форме и стабильно забивают.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу с 23 очками после 10 туров. «Урал» обладает самой сильной атакой в лиге – 19 голов, что в среднем более 1,9 за игру. Лидер нападения – Мартин Секулич, оформивший 6 мячей в 11 встречах. В последних пяти матчах команда забила 11 голов, но пропустила 4. Отмечается тенденция: в трех последних турах подряд «Урал» все же позволяет соперникам поражать свои ворота, что говорит о проблемах в обороне при стандартах и быстрых атаках.

«Ротор»

Клуб из Волгограда идет четвертым с 20 очками и демонстрирует высокую результативность – 14 голов в последних пяти матчах. Особенно выделяется серия из трех побед подряд, включая крупное разгромное 6:0 над «Чайкой». Лучший бомбардир – Илья Сафронов с пятью мячами. Команда отличается надежной игрой в защите: всего 2 пропущенных гола за 5 последних матчей, а также три «сухих» встречи подряд. При этом «Ротор» отличается стабильностью в атаке, забивая в семи матчах подряд.

Факты о командах

«Урал»

Не проигрывает 5 матчей подряд.

В среднем: 2.20 гола забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр.

Забивает в каждом из последних 5 матчей.

Пропускает в 3 последних турах.

«Ротор»

Победы в 3 последних матчах.

В среднем: 2.80 гола забито и 0.40 пропущено за последние 5 игр.

Не пропускает 3 тура подряд.

Забивает в 7 матчах подряд.

Прогноз на матч «Урал» – «Ротор»

Обе команды подходят к игре в отличной форме, демонстрируя атакующий футбол. «Урал» силен на своем поле и располагает мощной линией нападения, но оборона не всегда справляется с быстрыми выпадами соперников. «Ротор» же сочетает уверенную защиту и результативную атаку, что делает его опасным даже в гостях. Ожидается зрелищная встреча с голами с обеих сторон, при этом минимальное преимущество может остаться за хозяевами за счет более высокого класса состава и поддержки трибун.

Рекомендованные ставки