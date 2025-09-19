Введите ваш ник на сайте
«Урал» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

19 сентября 2025 8:26
Урал - Ротор
20 сент. 2025, суббота 12:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

20 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет матч 11 тура Первой лиги, в котором лидер турнира «Урал» встретится с «Ротором», находящимся в верхней части таблицы. Игра обещает стать центральным событием тура: обе команды в хорошей форме и стабильно забивают.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу с 23 очками после 10 туров. «Урал» обладает самой сильной атакой в лиге – 19 голов, что в среднем более 1,9 за игру. Лидер нападения – Мартин Секулич, оформивший 6 мячей в 11 встречах. В последних пяти матчах команда забила 11 голов, но пропустила 4. Отмечается тенденция: в трех последних турах подряд «Урал» все же позволяет соперникам поражать свои ворота, что говорит о проблемах в обороне при стандартах и быстрых атаках.

«Ротор»

Клуб из Волгограда идет четвертым с 20 очками и демонстрирует высокую результативность – 14 голов в последних пяти матчах. Особенно выделяется серия из трех побед подряд, включая крупное разгромное 6:0 над «Чайкой». Лучший бомбардир – Илья Сафронов с пятью мячами. Команда отличается надежной игрой в защите: всего 2 пропущенных гола за 5 последних матчей, а также три «сухих» встречи подряд. При этом «Ротор» отличается стабильностью в атаке, забивая в семи матчах подряд.

Факты о командах

«Урал»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд.
  • В среднем: 2.20 гола забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр.
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей.
  • Пропускает в 3 последних турах.

«Ротор»

  • Победы в 3 последних матчах.
  • В среднем: 2.80 гола забито и 0.40 пропущено за последние 5 игр.
  • Не пропускает 3 тура подряд.
  • Забивает в 7 матчах подряд.

Личные встречи
37% (7)
42% (8)
21% (4)
31
Забитых мячей
21
1.63
В среднем за матч
1.11
5:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 22 тур
Ротор
0 : 0
03.03.2025
Урал
Россия. Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
07.09.2024
Ротор
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1 : 0
13.03.2021
Ротор
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0 : 0
22.11.2020
Урал
Россия. ФНЛ, 25 тур
Урал
1 : 1
25.03.2013
Ротор
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Урал
1 : 1
16.02.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ротор
0 : 4
27.08.2012
Урал
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4 : 0
13.08.2010
Ротор
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1 : 2
10.04.2010
Урал
Чемпионат России, 34 тур
Ротор
2 : 1
03.11.1996
Урал
Чемпионат России, 17 тур
Урал
2 : 4
17.07.1996
Ротор
Чемпионат России, 30 тур
Ротор
1 : 2
26.10.1995
Урал
Чемпионат России, 2 тур
Урал
5 : 0
08.04.1995
Ротор
Чемпионат России, 29 тур
Урал
0 : 0
28.10.1994
Ротор
Чемпионат России, 1 тур
Ротор
1 : 1
15.03.1994
Урал
Чемпионат России, 26 тур
Ротор
3 : 2
01.09.1993
Урал
Чемпионат России, 9 тур
Урал
0 : 3
02.05.1993
Ротор
Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур
Урал
2 : 1
07.11.1992
Ротор
Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур
Ротор
2 : 2
20.09.1992
Урал
Показать все

Прогноз на матч «Урал» – «Ротор»

Обе команды подходят к игре в отличной форме, демонстрируя атакующий футбол. «Урал» силен на своем поле и располагает мощной линией нападения, но оборона не всегда справляется с быстрыми выпадами соперников. «Ротор» же сочетает уверенную защиту и результативную атаку, что делает его опасным даже в гостях. Ожидается зрелищная встреча с голами с обеих сторон, при этом минимальное преимущество может остаться за хозяевами за счет более высокого класса состава и поддержки трибун.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Победа «Урала» или ничья (1Х) – коэффициент 1.40

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Ротор Урал
