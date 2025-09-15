Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч Кубка России 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

15 сентября 2025 8:30
Оренбург - Рубин
16 сент. 2025, вторник 16:30 | Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Оренбурга» с форой (0)
Сделать ставку

16 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России на поле выйдут «Оренбург» и «Рубин». Обе команды подходят к матчу с непростой серией в турнире: хозяева не побеждают три встречи подряд, гости – четыре. Встреча обещает получиться упорной, ведь коллективы часто показывают разноплановый футбол, но имеют схожие проблемы в обороне.

«Оренбург»

Клуб продолжает страдать от нестабильности. В Кубке России команда трижды подряд не выигрывала, в том числе в результативной игре против «Зенита» (3:5). В последних пяти матчах «Оренбург» забил 10 голов (в среднем 2 за игру), но при этом пропустил 13 (2.60 за матч). Яркий атакующий стиль позволяет регулярно находить моменты, однако оборона выглядит крайне уязвимой. Особенно это проявляется дома: уже семь встреч подряд без побед. Тем не менее «Оренбург» забивает в шести матчах кряду, что подтверждает их атакующий потенциал.

«Рубин»

Казанцы демонстрируют более сдержанный футбол. В Кубке России «Рубин» также без побед – четыре матча подряд. Команда редко радует результативностью, забив всего 4 мяча в последних пяти встречах (0.80 за игру). Однако при этом пропускает немного – 6 голов за тот же период (1.20 в среднем). «Рубин» делает ставку на дисциплину и осторожную игру, что позволяет держать матчи в равновесии, но не всегда приносит результат. Победа над «Динамо Махачкала» в чемпионате (1:0) может придать уверенности, но в Кубке показатели остаются скромными.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Не выигрывает в 7 последних домашних матчах.
  • В среднем: 2.00 забитого и 2.60 пропущенного за 5 игр.
  • Забивает в 6 последних встречах.
  • Пропускает в 10 матчах подряд.

«Рубин»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Кубка России.
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.20 пропущенного за 5 игр.
  • Сохраняет баланс между осторожной обороной и скромной атакой.
  • Играет прагматично, полагаясь на минимальные шансы.

Личные встречи
23% (3)
31% (4)
46% (6)
13
Забитых мячей
18
1
В среднем за матч
1.38
3:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
30.08.2025
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
2 : 0
31.07.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
4 : 2
24.05.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
3 : 0
08.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1 : 1
30.07.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 0
05.07.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
2 : 1
15.09.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2 : 0
03.05.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
0 : 2
20.09.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
0 : 0
11.03.2017
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
27.08.2016
Рубин
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»

Обе команды находятся в непростом положении, и встреча обещает стать борьбой стилей: атакующий «Оренбург» против осторожного «Рубина». С учетом слабости обороны хозяев и низкой результативности гостей, вероятно, матч получится закрытым и напряженным. Однако атакующие показатели «Оренбурга» позволяют предположить, что именно они будут ближе к успеху. Оптимальным выбором выглядит ставка на результативность хозяев и осторожные тоталы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Оренбурга» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Оренбурга» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Рубин Оренбург
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 