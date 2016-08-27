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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Рубин
Оренбург - Рубин: обзор матча 27 августа 2016
Оренбург
27.08.2016, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
45+1'
Д. Ефремов
90+1'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Рубин
Желтая карточка
И. Маркелов
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Э. Бергстрем
Замена
И. Маркелов
️️️️
Я. Бамба
89'
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Саная
83'
80'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Бауэр
Замена
М. Шогенов
️️️️
Р. Воробьев
77'
Желтая карточка
В. Афонин
66'
65'
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Оздоев
46'
Замена
Саму
️️️️
И. Ахметов
ГОЛ! 1:0!
Д. Ефремов
Пас отдал
Р. Воробьев
45'
+1
Желтая карточка
А. Кацалапов
39'
26'
Желтая карточка
М. Бауэр
Желтая карточка
А. Саная
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
14
Саму
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-2-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
15
Андреев
34
Кацалапов
20
Померко
8
Афонин
84
Воробьев
6
Бамба
22
Ефремов
32
Саная
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
20
Санчес
31
Бергстрем
3
Самбрано
88
Камболов
97
Ахметов
21
Оздоев
31
Ткачук
99
Канунников
97
Портнягин
84
Воробьев
8
Шогенов
8
Шогенов
84
Воробьев
6
Бамба
88
Маркелов
88
Маркелов
6
Бамба
32
Саная
90
Делькин
90
Делькин
32
Саная
26
Бауэр
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
26
Бауэр
97
Ахметов
14
Саму
14
Саму
97
Ахметов
21
Оздоев
16
Рочина
16
Рочина
21
Оздоев
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Оренбург - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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