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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Рубин
Оренбург - Рубин: обзор матча 27 октября 2024
Оренбург
27.10.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
27'
С. Сахархизан
48'
В. Ходжа
87'
В. Ходжа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Рубин
90'
+3
Замена
Р. Безруков
️️️️
В. Ходжа
Желтая карточка
И. Башич
90'
+2
Замена
Х. Томпсон
️️️️
Х. Марин
90'
88'
Желтая карточка
В. Ходжа
87'
ГОЛ! 1:2!
В. Ходжа
Замена
А. Барановский
️️️️
М. Горбани
81'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Я. Михайлов
81'
Желтая карточка
Б. Мансилья
76'
72'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
70'
Замена
Н. Чумич
️️️️
В. Вада
64'
Желтая карточка
Е. Тесленко
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
С. Сахархизан
64'
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Ходжа
Пас отдал
Д. Кабутов
33'
Желтая карточка
Д. Кабутов
ГОЛ! 1:0!
С. Сахархизан
Пас отдал
Я. Михайлов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
4-1-3-2
57
Москвичев
88
Караташ
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
11
Мансилья
5
Михайлов
26
Марин
11
Сахархизан
13
Башич
3-4-2-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
5
Ашурматов
71
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
23
Вада
19
Даку
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
6
Горбани
96
Барановский
96
Барановский
6
Горбани
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
9
Нарушения
15
17
Офсайды
1
1
Количество передач
437
265
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков, Белов)
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