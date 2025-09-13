14 сентября на «Волгоград-Арене» состоится матч 10 тура Первой лиги, где «Ротор» примет «КАМАЗ». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за лидирующие позиции, что делает эту встречу центральной в туре.

«Ротор»

Волгоградцы набрали 17 очков за 9 туров и занимают 6-е место. Команда демонстрирует результативный футбол: в последних пяти матчах забито 12 голов, при этом всего трижды пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. В прошлом туре «Ротор» обыграл «СКА Хабаровск» (1:0), а ранее разгромил «Чайку» со счeтом 6:0. Илья Сафронов является лидером атаки с четырьмя забитыми мячами. «Ротор» забивает в шести последних матчах подряд, что подтверждает его стабильность впереди.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов идeт четвeртой с 18 очками, показывая ещe более результативный футбол. «КАМАЗ» забивает в 16 матчах подряд в Первой лиге, и в последних пяти встречах отличился десять раз. Руслан Апеков в отличной форме – шесть голов в девяти турах. Однако при сильной атаке оборона не столь надeжна: четыре пропущенных мяча за последние пять матчей и серия из 11 игр подряд, где команда не сохраняла ворота в неприкосновенности. Несмотря на это, «КАМАЗ» держит баланс между результатами и атакующей мощью.

Факты о командах

«Ротор»

17 очков после 9 туров, 6-е место

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа 1:0 над «СКА Хабаровск» в прошлом туре

«КАМАЗ»

18 очков после 9 туров, 4-е место

Не выигрывает в 9 последних матчах против сильных соперников

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 16 матчах подряд

Прогноз на матч «Ротор» – «КАМАЗ»

Игра в Волгограде обещает быть равной и результативной. Обе команды находятся в хорошей форме и стабильно забивают. «Ротор» впечатляет атакующей серией и уверенностью в обороне, но «КАМАЗ» демонстрирует больше стабильности в наборе очков и надeжнее использует свои моменты. Вероятнее всего, матч получится открытым с голами обеих команд. Основная интрига – сможет ли оборона хозяев выдержать натиск одного из самых результативных клубов лиги.

