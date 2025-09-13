Введите ваш ник на сайте
«Ротор» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

13 сентября 2025 10:49
Ротор - КАМАЗ
14 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 10 тур
1.80
Обе команды забьют
14 сентября на «Волгоград-Арене» состоится матч 10 тура Первой лиги, где «Ротор» примет «КАМАЗ». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за лидирующие позиции, что делает эту встречу центральной в туре.

«Ротор»

Волгоградцы набрали 17 очков за 9 туров и занимают 6-е место. Команда демонстрирует результативный футбол: в последних пяти матчах забито 12 голов, при этом всего трижды пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. В прошлом туре «Ротор» обыграл «СКА Хабаровск» (1:0), а ранее разгромил «Чайку» со счeтом 6:0. Илья Сафронов является лидером атаки с четырьмя забитыми мячами. «Ротор» забивает в шести последних матчах подряд, что подтверждает его стабильность впереди.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов идeт четвeртой с 18 очками, показывая ещe более результативный футбол. «КАМАЗ» забивает в 16 матчах подряд в Первой лиге, и в последних пяти встречах отличился десять раз. Руслан Апеков в отличной форме – шесть голов в девяти турах. Однако при сильной атаке оборона не столь надeжна: четыре пропущенных мяча за последние пять матчей и серия из 11 игр подряд, где команда не сохраняла ворота в неприкосновенности. Несмотря на это, «КАМАЗ» держит баланс между результатами и атакующей мощью.

Факты о командах

«Ротор»

  • 17 очков после 9 туров, 6-е место
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 1:0 над «СКА Хабаровск» в прошлом туре

«КАМАЗ»

  • 18 очков после 9 туров, 4-е место
  • Не выигрывает в 9 последних матчах против сильных соперников
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 16 матчах подряд

Личные встречи
69% (11)
13% (2)
19% (3)
30
Забитых мячей
8
1.88
В среднем за матч
0.5
5:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:5
Россия. Первая лига, 32 тур
КАМАЗ
0 : 4
11.05.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 15 тур
Ротор
1 : 0
19.10.2024
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 31 тур
КАМАЗ
0 : 2
06.04.2022
Ротор
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
1 : 0
25.09.2021
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Ротор
1 : 0
02.08.2010
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 2 тур
КАМАЗ
2 : 0
30.03.2010
Ротор
Чемпионат России, 19 тур
Ротор
3 : 1
23.07.1997
КАМАЗ
Чемпионат России, 2 тур
КАМАЗ
0 : 5
21.03.1997
Ротор
Чемпионат России, 24 тур
КАМАЗ
0 : 0
11.09.1996
Ротор
Чемпионат России, 7 тур
Ротор
3 : 1
13.04.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 20 тур
КАМАЗ
2 : 0
09.08.1995
Ротор
Чемпионат России, 13 тур
Ротор
2 : 0
28.06.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 30 тур
Ротор
4 : 0
06.11.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 4 тур
КАМАЗ
1 : 0
29.03.1994
Ротор
Чемпионат России, 25 тур
Ротор
4 : 1
28.08.1993
КАМАЗ
Чемпионат России, 10 тур
КАМАЗ
0 : 0
06.05.1993
Ротор
Показать все

Прогноз на матч «Ротор» – «КАМАЗ»

Игра в Волгограде обещает быть равной и результативной. Обе команды находятся в хорошей форме и стабильно забивают. «Ротор» впечатляет атакующей серией и уверенностью в обороне, но «КАМАЗ» демонстрирует больше стабильности в наборе очков и надeжнее использует свои моменты. Вероятнее всего, матч получится открытым с голами обеих команд. Основная интрига – сможет ли оборона хозяев выдержать натиск одного из самых результативных клубов лиги.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • КАМАЗ победит – коэффициент 2.20

1.80
Обе команды забьют
Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Ротор
