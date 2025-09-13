14 сентября на «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч 3 тура Серии А, где «Аталанта» примет «Лечче». Хозяева стараются выйти из затянувшейся серии без побед, а гости демонстрируют организованную игру и рассчитывают набрать очки в выездной встрече. Матч обещает быть напряжeнным, поскольку обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне.

«Аталанта»

Бергамаски набрали лишь два очка в стартовых турах и пока не смогли добиться победы. В прошлом матче команда сыграла вничью с «Пармой» 1:1, что стало третьим подряд результатом без успеха. В атаке «Аталанта» по-прежнему опасна – она забивает уже девять матчей подряд. В последних пяти играх клуб оформил шесть голов, но и оборона остаeтся слабым местом: за тот же период пропущено одиннадцать мячей. Отсутствие стабильности мешает бороться за верхние позиции, хотя атакующая линия регулярно создаeт моменты.

«Лечче»

Гости провели старт сезона сдержанно: ничья 0:0 с «Дженоа» и поражение 0:2 от «Милана». Команда демонстрирует дисциплину в обороне, о чeм говорит всего четыре пропущенных гола за пять последних матчей. Однако результативность остаeтся ограниченной: всего пять мячей за этот отрезок. «Лечче» предпочитает осторожный стиль, строя игру от защиты и надеясь на быстрые переходы в атаку. Это делает команду неудобным соперником для более атакующих коллективов.

Факты о командах

«Аталанта»

Не выигрывает в 3 турах Серии А подряд

Забивает в 9 матчах чемпионата кряду

В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

11 пропущенных мячей за последние 5 встреч

«Лечче»

Всего 1 очко после 2 туров

Пропустил 4 мяча за 5 матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних играх подряд

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лечче»

Игра в Бергамо должна получиться упорной. «Аталанта» традиционно играет ярко в атаке и обязана создавать давление на ворота соперника. Однако текущие проблемы в обороне дают «Лечче» шанс на гол, особенно учитывая регулярные ошибки хозяев. Гости, в свою очередь, предпочтут осторожную тактику и попытаются использовать быстрые контратаки. Наиболее вероятный сценарий – результативный матч, где обе команды отличатся, но класс и атакующая мощь «Аталанты» на своeм поле должны склонить чашу весов в еe пользу.

Рекомендованные ставки