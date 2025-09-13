Введите ваш ник на сайте
«Аталанта» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.42

13 сентября 2025 9:58
Аталанта - Лечче
14 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Аталанты»
Сделать ставку

14 сентября на «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч 3 тура Серии А, где «Аталанта» примет «Лечче». Хозяева стараются выйти из затянувшейся серии без побед, а гости демонстрируют организованную игру и рассчитывают набрать очки в выездной встрече. Матч обещает быть напряжeнным, поскольку обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне.

«Аталанта»

Бергамаски набрали лишь два очка в стартовых турах и пока не смогли добиться победы. В прошлом матче команда сыграла вничью с «Пармой» 1:1, что стало третьим подряд результатом без успеха. В атаке «Аталанта» по-прежнему опасна – она забивает уже девять матчей подряд. В последних пяти играх клуб оформил шесть голов, но и оборона остаeтся слабым местом: за тот же период пропущено одиннадцать мячей. Отсутствие стабильности мешает бороться за верхние позиции, хотя атакующая линия регулярно создаeт моменты.

«Лечче»

Гости провели старт сезона сдержанно: ничья 0:0 с «Дженоа» и поражение 0:2 от «Милана». Команда демонстрирует дисциплину в обороне, о чeм говорит всего четыре пропущенных гола за пять последних матчей. Однако результативность остаeтся ограниченной: всего пять мячей за этот отрезок. «Лечче» предпочитает осторожный стиль, строя игру от защиты и надеясь на быстрые переходы в атаку. Это делает команду неудобным соперником для более атакующих коллективов.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Не выигрывает в 3 турах Серии А подряд
  • Забивает в 9 матчах чемпионата кряду
  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 11 пропущенных мячей за последние 5 встреч

«Лечче»

  • Всего 1 очко после 2 туров
  • Пропустил 4 мяча за 5 матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних играх подряд

Личные встречи
50% (6)
33% (4)
17% (2)
24
Забитых мячей
11
2
В среднем за матч
0.92
7:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:7
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2025
Лечче
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
0 : 4
19.08.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 2
18.05.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 0
30.12.2023
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 2
19.02.2023
Лечче
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
2 : 1
09.11.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 7
01.03.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3 : 1
06.10.2019
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
2 : 2
22.03.2009
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 0
02.11.2008
Лечче
Показать все

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лечче»

Игра в Бергамо должна получиться упорной. «Аталанта» традиционно играет ярко в атаке и обязана создавать давление на ворота соперника. Однако текущие проблемы в обороне дают «Лечче» шанс на гол, особенно учитывая регулярные ошибки хозяев. Гости, в свою очередь, предпочтут осторожную тактику и попытаются использовать быстрые контратаки. Наиболее вероятный сценарий – результативный матч, где обе команды отличатся, но класс и атакующая мощь «Аталанты» на своeм поле должны склонить чашу весов в еe пользу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.42
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.42
Победа «Аталанты»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Лечче Аталанта
Рекомендуем
