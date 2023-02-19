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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лечче
Аталанта - Лечче: обзор матча 19 февраля 2023
Аталанта
19.02.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
87'
Р. Хойлунд
4'
А. Сесай
74'
А. Бли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Лечче
ГОЛ! 1:2!
Р. Хойлунд
87'
Желтая карточка
Й. Меле
83'
76'
Желтая карточка
А. Бли
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
М. Демирал
75'
Замена
L. Vorlický
️️️️
Эдерсон
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Бли
Пас отдал
Г. Стрефецца
71'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ю. Мале
68'
Замена
Р. Уден
️️️️
Ф. Ди Франческо
68'
Замена
П. Чеккарони
️️️️
А. Туйя
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ж. Бога
68'
64'
Желтая карточка
А. Галло
62'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Л. Банда
62'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
55'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Замена
Б. Соппи
️️️️
Д. Дзаппакоста
46'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
12'
Желтая карточка
М. Демирал
5'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Сесай
Пас отдал
В. Жандре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
29
Алексис Бли
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Джимсити
28
Демирал
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
13
Бога
19
Хойлунд
11
Лукман
4-2-1-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
13
Туйя
25
Галло
23
Юльманн
29
Бли
14
Мале
19
Банда
29
Ди Франческо
9
Сесай
28
Демирал
19
Паломино
19
Паломино
28
Демирал
77
Дзаппакоста
2
Соппи
2
Соппи
77
Дзаппакоста
13
Бога
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Бога
13
Эдерсон
72
72
13
Эдерсон
13
Туйя
32
Чеккарони
32
Чеккарони
13
Туйя
14
Мале
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
14
Мале
19
Банда
7
Стрефецца
7
Стрефецца
19
Банда
29
Ди Франческо
10
Уден
10
Уден
29
Ди Франческо
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
Остались в запасе
Аталанта
Лечче
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Аталанта - Лечче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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