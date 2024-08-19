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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Аталанта
Лечче - Аталанта: обзор матча 19 августа 2024
Лечче
19.08.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 4
Завершен
Аталанта
35'
М. Брешианини
45'
М. Ретеги
57'
М. Ретеги (П)
66'
М. Брешианини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Аталанта
90'
Замена
Сулемана
️️️️
М. Пашалич
90'
Замена
М. Палестра
️️️️
М. Брешианини
Замена
М. Бериша
️️️️
Х. Рафья
83'
83'
Замена
Ф. Касса
️️️️
М. Ретеги
80'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Ю. Рамадани
76'
Замена
С. Пьеротти
️️️️
Н. Крстович
69'
69'
Замена
М. Баккер
️️️️
Ш. Де Кетеларе
68'
Замена
Б. Годфри
️️️️
Д. Дзаппакоста
66'
ГОЛ! 0:4!
М. Брешианини
Пас отдал
М. Пашалич
60'
Желтая карточка
М. де Рон
57'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Ретеги
Замена
Л. Банда
️️️️
Т. Моренте
46'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Б. Пьерре
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Ретеги
Пас отдал
М. Руджери
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Брешианини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К)
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
42
Vernon Addo
ЦЗ
15
Себастьян Эспозито
ЦЗ
10
Медон Бериша
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
9
Доминик Вавассори
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
3-2-2-1-2
30
Фальконе
15
Жандре
13
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
20
Рамадани
24
Рафья
20
Моренте
90
Крстович
44
Пьерре
4-1-2-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
13
Эдерсон
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
24
Рафья
10
Бериша
10
Бериша
24
Рафья
44
Пьерре
29
Кулибали
29
Кулибали
44
Пьерре
20
Рамадани
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
20
Рамадани
20
Моренте
19
Банда
19
Банда
20
Моренте
90
Крстович
50
Пьеротти
50
Пьеротти
90
Крстович
17
Де Кетеларе
5
Баккер
5
Баккер
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
4
Годфри
4
Годфри
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
20
Сулемана
20
Сулемана
8
Пашалич
32
Ретеги
21
Касса
21
Касса
32
Ретеги
4
Брешианини
2
Палестра
2
Палестра
4
Брешианини
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
42
Vernon Addo
ЦЗ
15
Себастьян Эспозито
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
9
Доминик Вавассори
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
42
Vernon Addo
ЦЗ
15
Себастьян Эспозито
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
9
Доминик Вавассори
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
24
Офсайды
1
1
Количество передач
412
465
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.82
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Виа Дель Маре
Посещаемость:
28719 из 36285 зрителей (79%)
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