«Крылья Советов» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

13 сентября 2025 9:39
Крылья Советов - Сочи
14 сент. 2025, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку

14 сентября на «Самара-Арене» состоится матч 8 тура Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут «Сочи». Хозяева занимают место в середине таблицы и стараются вернуться в борьбу за зону еврокубков, в то время как гости замыкают турнирную таблицу и пытаются прервать серию неудач. Оба коллектива подойдут к матчу с повышенной мотивацией: «Крылья Советов» хотят прервать безвыигрышную серию, а «Сочи» остро нуждается в первых победах сезона.

«Крылья Советов»

Команда из Самары после семи туров набрала девять очков и занимает восьмое место. В прошлом туре она сыграла вничью с «Локомотивом» 2:2, что позволило сохранить позиции в середине таблицы. Лидером атаки остаeтся Вадим Раков, оформивший пять мячей за восемь игр. Однако общий спад заметен: «Крылья Советов» не выигрывают четыре матча подряд, а оборона допускает слишком много ошибок – 12 пропущенных голов за последние пять встреч. Слабое место команды – нестабильность в обороне, но дома она по-прежнему играет смело и нацелена на атаку.

«Сочи»

Гости после семи туров замыкают таблицу, имея лишь одно очко. Последнее поражение от «Спартака» (1:2) стало третьим подряд в чемпионате. Команда пропускает во всех семи турах и в среднем теряет почти три мяча за игру в последних матчах. Лучший бомбардир – Мартин Крамарич с двумя голами, но его результативности явно недостаточно. «Сочи» старается действовать активно впереди, но неэффективность в реализации и хронические проблемы в защите не позволяют набирать очки.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • 9 очков после 7 туров, 8-е место в таблице
  • Не выигрывают в 4 матчах Премьер-лиги подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускают в 5 матчах подряд

«Сочи»

  • 1 очко после 7 туров, последнее место
  • 3 поражения подряд в Премьер-лиге
  • В среднем: 1.00 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускают в каждом матче сезона

Личные встречи
85% (11)
15% (2)
0% (0)
28
Забитых мячей
7
2.15
В среднем за матч
0.54
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Сочи
1 : 1
13.08.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
0 : 2
02.12.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2 : 1
23.09.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Сочи
1 : 2
09.04.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
2 : 0
16.10.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Сочи
2 : 3
20.03.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
1 : 0
21.08.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.07.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Сочи
0 : 2
05.10.2019
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1 : 3
04.03.2018
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0 : 4
25.04.2015
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.10.2014
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Сочи»

Матч в Самаре обещает быть результативным. Оба коллектива регулярно пропускают, но хозяева выглядят более сбалансированными и обладают сильным атакующим лидером. «Сочи» будет пытаться навязать борьбу и, вероятно, сумеет забить, однако проблемы в обороне делают их шансы на положительный результат минимальными. «Крылья Советов» обязаны использовать слабые места соперника и прервать неудачную серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крыльев Советов» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

2.10
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов
