10 сентября на стадионе «Эстадио Насьональ» в Сантьяго состоится матч заключительного тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026, в котором Чили примет Уругвай. Обе команды завершили кампанию с разными задачами: хозяева уже лишились шансов на попадание на мундиаль, а гости закрепились в верхней части таблицы.

Чили

Сборная Чили проводит одну из самых неудачных квалификаций за последние годы. Команда замыкает турнирную таблицу с 10 очками и крайне слабо смотрится в атаке. В пяти последних матчах квалификации чилийцы не забили ни одного гола, несмотря на то, что до этого отличались в пяти встречах подряд. Защитная линия также нестабильна: 7 пропущенных мячей в тех же пяти матчах, включая разгром от Бразилии 0:3. Внутри команды нет стабильного бомбардира – лучший снайпер Лукас Сепеда забил лишь 3 гола за весь цикл.

Уругвай

Уругвай уверенно прошeл квалификацию и набрал 27 очков, обеспечив себе третье место. В последних матчах команда демонстрировала разную форму – были и поражения, и победы. В крайнем туре «Селесте» уверенно обыграли Перу со счeтом 3:0. В нападении по-прежнему выделяется Дарвин Нуньес, который стал лучшим бомбардиром команды с 7 голами. Команда показывает сбалансированную игру – 5 голов в пяти встречах и всего 3 пропущенных мяча. Особенно надeжна оборона: в трeх из последних пяти матчей команда сохранила ворота в неприкосновенности.

Факты о командах

Чили

Проиграла 3 матча подряд

0 голов в 5 последних матчах

В среднем: 0.00 забито, 1.40 пропущено за игру

Лучший бомбардир – Лукас Сепеда (3 мяча)

Уругвай

Победа 3:0 над Перу в последнем туре

2 победы в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено за игру

Уругвай забивает в 7 матчах подряд против Чили

Прогноз на матч Чили – Уругвай

Форма Чили вызывает серьeзные опасения. Команда не просто проигрывает, а делает это без попыток сопротивления в атаке. Нулевая результативность в пяти последних матчах при нестабильной защите говорит о кризисе в команде. Уругвай, напротив, показывает организованную игру и обладает более высоким уровнем исполнителей. Несмотря на уже решeнные турнирные задачи, «Селесте» вряд ли позволит себе расслабиться. Даже на выезде команда должна воспользоваться слабостью соперника и одержать победу, скорее всего, всухую.

Рекомендованные ставки: