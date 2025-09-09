Введите ваш ник на сайте
Чили – Уругвай: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 2.25

09 сентября 2025 9:06
Чили - Уругвай
10 сент. 2025, среда 02:30 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа Уругвая
Сделать ставку

10 сентября на стадионе «Эстадио Насьональ» в Сантьяго состоится матч заключительного тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026, в котором Чили примет Уругвай. Обе команды завершили кампанию с разными задачами: хозяева уже лишились шансов на попадание на мундиаль, а гости закрепились в верхней части таблицы.

Чили

Сборная Чили проводит одну из самых неудачных квалификаций за последние годы. Команда замыкает турнирную таблицу с 10 очками и крайне слабо смотрится в атаке. В пяти последних матчах квалификации чилийцы не забили ни одного гола, несмотря на то, что до этого отличались в пяти встречах подряд. Защитная линия также нестабильна: 7 пропущенных мячей в тех же пяти матчах, включая разгром от Бразилии 0:3. Внутри команды нет стабильного бомбардира – лучший снайпер Лукас Сепеда забил лишь 3 гола за весь цикл.

Уругвай

Уругвай уверенно прошeл квалификацию и набрал 27 очков, обеспечив себе третье место. В последних матчах команда демонстрировала разную форму – были и поражения, и победы. В крайнем туре «Селесте» уверенно обыграли Перу со счeтом 3:0. В нападении по-прежнему выделяется Дарвин Нуньес, который стал лучшим бомбардиром команды с 7 голами. Команда показывает сбалансированную игру – 5 голов в пяти встречах и всего 3 пропущенных мяча. Особенно надeжна оборона: в трeх из последних пяти матчей команда сохранила ворота в неприкосновенности.

Факты о командах

Чили

  • Проиграла 3 матча подряд
  • 0 голов в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.00 забито, 1.40 пропущено за игру
  • Лучший бомбардир – Лукас Сепеда (3 мяча)

Уругвай

  • Победа 3:0 над Перу в последнем туре
  • 2 победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено за игру
  • Уругвай забивает в 7 матчах подряд против Чили

Личные встречи
29% (4)
21% (3)
50% (7)
13
Забитых мячей
20
0.93
В среднем за матч
1.43
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Чили
0 : 0
10.09.2025
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Уругвай
3 : 1
09.09.2023
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Чили
0 : 2
30.03.2022
Уругвай
Кубок Америки, 3 тур
Уругвай
1 : 1
22.06.2021
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Уругвай
2 : 1
09.10.2020
Чили
Кубок Америки, 3 тур
Чили
0 : 1
25.06.2019
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
Чили
3 : 1
16.11.2016
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 4 тур
Уругвай
3 : 0
18.11.2015
Чили
Кубок Америки, 1/4 финала
Чили
1 : 0
25.06.2015
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
1 : 2
19.11.2014
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 12 тур
Чили
2 : 0
27.03.2013
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 3 тур
Уругвай
4 : 0
12.11.2011
Чили
Кубок Америки, 2 тур
Уругвай
1 : 1
09.07.2011
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
2 : 0
18.11.2010
Уругвай
Показать все

Прогноз на матч Чили – Уругвай

Форма Чили вызывает серьeзные опасения. Команда не просто проигрывает, а делает это без попыток сопротивления в атаке. Нулевая результативность в пяти последних матчах при нестабильной защите говорит о кризисе в команде. Уругвай, напротив, показывает организованную игру и обладает более высоким уровнем исполнителей. Несмотря на уже решeнные турнирные задачи, «Селесте» вряд ли позволит себе расслабиться. Даже на выезде команда должна воспользоваться слабостью соперника и одержать победу, скорее всего, всухую.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Уругвая – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал Чили меньше 0.5 – коэффициент 2.10

2.25
Победа Уругвая
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Уругвай Чили
Рекомендуем
