10 сентября на стадионе «Эстадио Насьональ» в Сантьяго состоится матч заключительного тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026, в котором Чили примет Уругвай. Обе команды завершили кампанию с разными задачами: хозяева уже лишились шансов на попадание на мундиаль, а гости закрепились в верхней части таблицы.
Чили
Сборная Чили проводит одну из самых неудачных квалификаций за последние годы. Команда замыкает турнирную таблицу с 10 очками и крайне слабо смотрится в атаке. В пяти последних матчах квалификации чилийцы не забили ни одного гола, несмотря на то, что до этого отличались в пяти встречах подряд. Защитная линия также нестабильна: 7 пропущенных мячей в тех же пяти матчах, включая разгром от Бразилии 0:3. Внутри команды нет стабильного бомбардира – лучший снайпер Лукас Сепеда забил лишь 3 гола за весь цикл.
Уругвай
Уругвай уверенно прошeл квалификацию и набрал 27 очков, обеспечив себе третье место. В последних матчах команда демонстрировала разную форму – были и поражения, и победы. В крайнем туре «Селесте» уверенно обыграли Перу со счeтом 3:0. В нападении по-прежнему выделяется Дарвин Нуньес, который стал лучшим бомбардиром команды с 7 голами. Команда показывает сбалансированную игру – 5 голов в пяти встречах и всего 3 пропущенных мяча. Особенно надeжна оборона: в трeх из последних пяти матчей команда сохранила ворота в неприкосновенности.
Факты о командах
Чили
- Проиграла 3 матча подряд
- 0 голов в 5 последних матчах
- В среднем: 0.00 забито, 1.40 пропущено за игру
- Лучший бомбардир – Лукас Сепеда (3 мяча)
Уругвай
- Победа 3:0 над Перу в последнем туре
- 2 победы в 3 последних матчах
- В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено за игру
- Уругвай забивает в 7 матчах подряд против Чили
Прогноз на матч Чили – Уругвай
Форма Чили вызывает серьeзные опасения. Команда не просто проигрывает, а делает это без попыток сопротивления в атаке. Нулевая результативность в пяти последних матчах при нестабильной защите говорит о кризисе в команде. Уругвай, напротив, показывает организованную игру и обладает более высоким уровнем исполнителей. Несмотря на уже решeнные турнирные задачи, «Селесте» вряд ли позволит себе расслабиться. Даже на выезде команда должна воспользоваться слабостью соперника и одержать победу, скорее всего, всухую.
Рекомендованные ставки:
- Победа Уругвая – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал Чили меньше 0.5 – коэффициент 2.10