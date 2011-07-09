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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Чили
Уругвай - Чили: обзор матча 09 июля 2011
Уругвай
09.07.2011, суббота, 02:15
Кубок Америки, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чили
54'
А. Перейра
65'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Чили
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
С. Эгурен
️️️️
А. Риос
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Н. Лодейро
️️️️
М. Перейра
Замена
К. Кармона
️️️️
Ж. Босежур
Замена
Э. Паредес
️️️️
У. Суасо
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Ж. Босежур
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
Г. Хара
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
А. Перейра
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Г. Хара
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
П. Контрерас
Желтая карточка
А. Перейра
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Диего Лугано
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
6
Альваро Перейра
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Диего Форлан
ЛФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
11
Луис Хименес
АП
9
Умберто Суасо
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Борги
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
19
Андрес Скотти
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Карлос Муньос
ОП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
4-3-3
23
Муслера
2
Лугано
19
Коатес
22
Касерес
16
Перейра
6
Перейра
17
Риос
15
Перес
10
Форлан
9
Суарес
21
Кавани
4-1-2-1-2
1
Браво
4
Исла
3
Понсе
5
Контрерас
18
Хара
17
Медель
8
Видаль
15
Босежур
11
Хименес
10
Санчес
9
Суасо
21
Кавани
20
Гонсалес
20
Гонсалес
21
Кавани
17
Риос
8
Эгурен
8
Эгурен
17
Риос
16
Перейра
7
Лодейро
7
Лодейро
16
Перейра
15
Босежур
6
Кармона
6
Кармона
15
Босежур
9
Суасо
22
Паредес
22
Паредес
9
Суасо
18
Хара
10
Вальдивия
10
Вальдивия
18
Хара
Остались в запасе
Уругвай
Чили
19
Андрес Скотти
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
12
Пауло Гарсес
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Карлос Муньос
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
Главный тренер
Клаудио Борги
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Карлос Муньос
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Клаудио Борги
Статистика матча Уругвай - Чили
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Информация о матче
Стадион:
Мальвинас Аргентинас
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 02:05 (прямая)
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