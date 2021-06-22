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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Чили
Уругвай - Чили: обзор матча 22 июня 2021
Уругвай
22.06.2021, вторник, 00:01
Кубок Америки, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Чили
66'
А. Видаль (АГ)
26'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Чили
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Винья
85'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Весино
81'
69'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
Б. Бреретон
69'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
А. Видаль
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Видаль
66'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
60'
56'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Э. Варгас
Замена
Н. Нандес
️️️️
Н. де ла Крус
46'
Замена
М. Касерес
️️️️
Д. Гонсалес
46'
38'
Замена
Э. Роко
️️️️
Г. Марипан
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Б. Бреретон
19'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
Желтая карточка
Ф. Вальверде
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
5
Матиас Весино
ОП
7
Николас де ла Крус
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Артуро Видаль
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
11
Камило Кандидо
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
14
Пабло Галдамес
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Муслера
17
Винья
3
Годин
2
Хименес
13
Гонсалес
5
Весино
7
де ла Крус
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
9
Суарес
21
Кавани
3-4-1-1-1
1
Браво
17
Медель
15
Сьерральта
3
Марипан
4
Исла
8
Видаль
13
Пульгар
2
Мена
20
Арангис
22
Бреретон
11
Варгас
7
де ла Крус
8
Нандес
8
Нандес
7
де ла Крус
17
Винья
20
Родригес
20
Родригес
17
Винья
10
Де Арраскаэта
21
Торрес
21
Торрес
10
Де Арраскаэта
5
Весино
14
Торрейра
14
Торрейра
5
Весино
13
Гонсалес
22
Касерес
22
Касерес
13
Гонсалес
22
Бреретон
24
Арриагада
24
Арриагада
22
Бреретон
8
Видаль
19
Аларкон
19
Аларкон
8
Видаль
11
Варгас
16
Менезес
16
Менезес
11
Варгас
3
Марипан
5
Роко
5
Роко
3
Марипан
Остались в запасе
Уругвай
Чили
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Камило Кандидо
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
Главный тренер
Оскар Табарес
1
Габриэль Кастельон
ВР
10
Марселино Нуньес
ЦП
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
7
Сесар Пиньярес
ЦП
9
Фелипе Мора
ЦФ
14
Пабло Галдамес
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
12
Габриэль Ариас
ВР
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Камило Кандидо
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
Остались в запасе
1
Габриэль Кастельон
ВР
10
Марселино Нуньес
ЦП
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
7
Сесар Пиньярес
ЦП
9
Фелипе Мора
ЦФ
14
Пабло Галдамес
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
12
Габриэль Ариас
ВР
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Уругвай - Чили
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Пантаналь
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