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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Уругвай
Чили - Уругвай: обзор матча 25 июня 2015
Чили
25.06.2015, четверг, 02:30
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Уругвай
81'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Уругвай
88'
Вторая желтая
Х. Фусиле
85'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Санчес
Замена
Д. Писарро
️️️️
Х. Вальдивия
85'
Желтая карточка
М. Пинилья
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Исла
Пас отдал
Х. Вальдивия
81'
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Диас
71'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Э. Варгас
71'
67'
Желтая карточка
М. Перейра
63'
Вторая желтая
Э. Кавани
58'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Ролан
Желтая карточка
М. Исла
43'
40'
Желтая карточка
Х. Фусиле
29'
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
Х. Вальдивия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
22
Диего Ролан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Гусман Перейра
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Браво
2
Мена
18
Хара
4
Исла
10
Диас
17
Медель
8
Видаль
20
Арангис
10
Вальдивия
11
Варгас
10
Санчес
4-4-2
23
Муслера
4
Фусиле
3
Годин
2
Хименес
16
Перейра
17
Риос
20
Гонсалес
5
Санчес
7
Родригес
21
Кавани
22
Ролан
11
Варгас
14
Фернандес
14
Фернандес
11
Варгас
10
Вальдивия
6
Писарро
6
Писарро
10
Вальдивия
10
Диас
9
Пинилья
9
Пинилья
10
Диас
22
Ролан
8
Эрнандес
8
Эрнандес
22
Ролан
5
Санчес
20
Родригес
20
Родригес
5
Санчес
Остались в запасе
Чили
Уругвай
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Родриго Муньос
ВР
15
Гусман Перейра
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
18
Матиас Корухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Родриго Муньос
ВР
15
Гусман Перейра
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
18
Матиас Корухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Чили - Уругвай
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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