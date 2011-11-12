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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Чили
Уругвай - Чили: обзор матча 12 ноября 2011
Уругвай
12.11.2011, суббота, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 3 тур
4 : 0
Завершен
Чили
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Статистика матча Уругвай - Чили
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Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Информация о матче
Стадион:
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Уругвай
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Япония – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
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