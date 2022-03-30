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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Уругвай
Чили - Уругвай: обзор матча 30 марта 2022
Чили
30.03.2022, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
0 : 2
Завершен
Уругвай
79'
Л. Суарес
90'
Ф. Вальверде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Уругвай
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вальверде
Замена
Ж. Менезес
️️️️
А. Видаль
81'
Замена
R. Fernández
️️️️
Б. Бреретон
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Араухо
74'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Д. Росси
74'
Замена
М. Угарте
️️️️
Л. Торрейра
74'
Замена
М. Гомес
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Д. Вальдес
️️️️
Э. Пульгар
67'
64'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
64'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Н. де ла Крус
Желтая карточка
Г. Медель
63'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
36'
29'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
0
Диего Росси
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Чили
0
Zacarías López
ВР
12
Себастьян Перес
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
0
Ronnie Fernández
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Кортес
17
Суасо
22
Кушчевич
4
Исла
17
Медель
13
Пульгар
8
Видаль
20
Арангис
22
Бреретон
16
Монтесинос
10
Санчес
4-1-2-2-1
1
Рочет
3
Годин
4
Араухо
19
Коатес
17
Винья
14
Торрейра
8
Вальверде
6
Бентанкур
7
де ла Крус
0
Росси
21
Кавани
13
Пульгар
15
Вальдес
15
Вальдес
13
Пульгар
8
Видаль
16
Менезес
16
Менезес
8
Видаль
22
Бреретон
0
0
22
Бреретон
0
Росси
0
Суарес
0
Суарес
0
Росси
14
Торрейра
5
Угарте
5
Угарте
14
Торрейра
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
21
Кавани
9
Суарес
9
Суарес
21
Кавани
6
Бентанкур
18
Гомес
18
Гомес
6
Бентанкур
Остались в запасе
Чили
Уругвай
0
Zacarías López
ВР
12
Себастьян Перес
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
2
Клаудио Баэса
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
0
Zacarías López
ВР
12
Себастьян Перес
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
2
Клаудио Баэса
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Остались в запасе
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Чили - Уругвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
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