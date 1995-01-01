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Ronnie Fernández
Главные новости
Промеса задержали в ОАЭ, РПЛ запретила играть на стадионе «Спартака», дисквалификация Погба и другие новости
00:32
Быстров – «Спартаку»: «Вы либо дрочите, либо занимайте конкретную позицию по Джикии»
5
29 февраля
23:54
⚡ В ОАЭ приняли итоговое решение по Промесу
9
23:35
Фанаты «Аль-Насра» поддержали дисквалифицированного Роналду
1
23:23
Промес обжаловал приговор по делу о контрабанде наркотиков
2
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Все новости
00:47
Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого: «Это просто потрясающе»
00:19
Реакция Мостового на четырехлетнюю дисквалификацию Погба за допинг
2
29 февраля
23:45
«Торпедо» выступило против матча «Спартака» в «Лужниках»
1
23:11
Удивительная статистика Холанда по офсайдам в этом сезоне АПЛ
22:55
Зарема определила виновного в проблемах с газоном на стадионе «Спартака»
5
22:44
Файзуллаев сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
2
22:41
Гетадарян назвал единственного человека, способного спасти Промеса в ОАЭ
18
22:33
В Госдуме отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ
16
22:22
«Аль-Наср» без Роналду потерял очки в матче с последней командой чемпионата Саудовской Аравии
22:10
Экс-тренер «Зенита» – о Промесе: «Преступник должен быть наказан»
11
21:55
В «Байере» высказались о возможном уходе Хаби Алонсо
21:47
Спикер МИД РФ Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ
24
21:39
«Динамо» жестко потроллило «Спартак»
9
21:30
Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует»
2
21:21
Фото
В «Спартаке» объяснили появление проблем с газоном на «Лукойл Арене»
13
21:09
Дешам высказался о четырехлетней дисквалификации Погба за допинг
1
20:58
Первый комментарий «Спартака» по поводу задержания Промеса в ОАЭ
51
20:48
Стало известно, на каком стадионе «Спартак» примет «Факел»
2
20:37
Прокуратура Нидерландов отреагировала на задержание Промеса в ОАЭ
11
20:27
Фото
«Интер» проведет матч с логотипом «Черепашек-ниндзя»
2
20:16
РПЛ запретила играть на домашнем стадионе «Спартака»
31
20:00
Четыре футболиста «Реала» имеют претензии к Анчелотти
3
19:51
Губерниев одним словом охарактеризовал ситуацию с задержанием Промеса
13
19:43
Абаскаль сформулировал цель «Спартака» на весеннюю часть сезона
11
19:35
Тренер «Урарту» рассказал о зарплате Глушакова
19:26
Юрист: «Для Промеса теперь всe намного хуже, чем ожидалось»
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Терлецкий – о задержании Промеса: «Судя по молчанию «Спартака», дело плохо»
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Ronnie Fernández
#11 | Нападающий
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