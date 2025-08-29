Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

БАТЭ – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.05

29 августа 2025 13:20
БАТЭ - Динамо Мн
30 авг. 2025, суббота 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Динамо Минск»
Сделать ставку

30 августа на «Борисов-Арене» состоится центральный матч 20 тура Высшей лиги, где БАТЭ примет «Динамо Минск». Борисовский клуб переживает непростой сезон и держится во второй половине таблицы, в то время как минчане ведут борьбу за медали. Встреча обещает быть результативной, ведь обе команды часто забивают, но и не обходятся без ошибок в обороне.

БАТЭ

Команда сумела одержать непростую победу в последнем туре над «Гомелем» (3:2), что добавило уверенности. При этом БАТЭ стабильно создаeт моменты впереди, но остаeтся крайне уязвимым в защите. В 5 последних матчах клуб забил 10 голов, но и пропустил 13, что демонстрирует явный дисбаланс. Особенно тревожно выглядит статистика: в среднем 2.60 пропущенных за игру в недавних встречах. Главная надежда – активность в атаке и возможность реализовать шансы на домашнем поле, где команда традиционно играет смелее.

«Динамо Минск»

Столичный клуб подходит к матчу в отличной форме. Победа над «Славией Мозырь» (3:1) позволила укрепиться в зоне лидеров. «Динамо» стабильно набирает очки и держит высокий уровень реализации моментов. За 5 последних игр команда забила 9 голов и пропустила только 5. Сильной стороной остаeтся дисциплинированная оборона и умение контролировать ход матча. Несмотря на плотный график, включая еврокубки, «Динамо» демонстрирует сбалансированность, а их средний показатель – 1.80 гола за игру – подтверждает стабильность атаки.

Факты о командах

БАТЭ

  • Забивает в среднем 2.00 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • Набрал 22 очка в 19 турах и занимает 9 место

«Динамо Минск»

  • Победы в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за последние 5 игр
  • Набрал 35 очков в 17 турах и идeт на 3 позиции

Личные встречи
44% (18)
32% (13)
24% (10)
51
Забитых мячей
38
1.24
В среднем за матч
0.93
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
2 : 1
19.04.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
25.11.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 2
29.06.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 1
02.11.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 0
25.08.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 3
15.04.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
0 : 0
10.09.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 2
02.05.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 1
06.11.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
0 : 2
19.06.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо Мн
0 : 0
28.11.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
0 : 2
27.06.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 0
24.11.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
1 : 2
05.07.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
2 : 1
30.09.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Динамо Мн
0 : 1
23.05.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.10.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
1 : 0
20.05.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
1 : 1
21.08.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
3 : 3
24.04.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
0 : 1
10.08.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 2
19.04.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 2
01.11.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
0 : 0
22.09.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 2
13.08.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
0 : 0
15.05.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо Мн
2 : 1
24.11.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
2 : 1
05.10.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 2
15.06.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
БАТЭ
1 : 1
31.03.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
0 : 0
23.09.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 3
01.07.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
0 : 2
21.04.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
2 : 2
28.08.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
2 : 0
26.06.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 0
15.04.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
БАТЭ
4 : 0
08.11.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 3
22.09.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
0 : 1
11.05.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
31.08.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Динамо Мн
1 : 3
26.04.2009
БАТЭ
Показать все

Прогноз на матч БАТЭ – «Динамо Минск»

Соперники подходят к игре в разной форме. «БАТЭ» продолжает демонстрировать нестабильность и крайне ненадeжную оборону, тогда как «Динамо Минск» уверенно держится в лидирующей группе. Хозяева способны навязать борьбу за счeт атаки, но проблемы в защите могут сыграть ключевую роль. Учитывая статистику, логично ожидать результативный футбол с явным преимуществом минчан.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.50
Победа «Динамо Минск»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн БАТЭ
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 