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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - БАТЭ
Динамо Мн - БАТЭ: обзор матча 19 июня 2021
Динамо Мн
19.06.2021, суббота, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
36'
М. Скавыш
67'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - БАТЭ
86'
Замена
И. Василевич
️️️️
М. Скавыш
84'
Замена
М. Володько
️️️️
Н. Милич
Замена
Е. Шикавка
️️️️
С. Матвейчик
68'
Замена
I. Shitov
️️️️
М. Швецов
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Н. Милич
64'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
С. Драгун
59'
Замена
Б. Копитович
️️️️
P. Rybak
Замена
А. Путило
️️️️
А. Быков
58'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
58'
Замена
Ж. По
️️️️
А. Мбенг
46'
Желтая карточка
Н. Наумов
42'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
С. Драгун
32'
Желтая карточка
P. Rybak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
3-3-1-3
1
Хаткевич
6
Динга
23
Наумов
3
Швецов
29
Бацула
8
Селява
3
Матвейчик
7
Быков
25
Ложкин
17
Климович
11
Мбенг
3-1-4-2
31
Чичкан
18
32
Филипович
6
Филипович
18
Карасев
5
Волков
14
Яблонский
21
Драгун
33
Нехайчик
26
Милич
15
Скавыш
7
Быков
14
Путило
14
Путило
7
Быков
3
Швецов
4
4
3
Швецов
3
Матвейчик
9
Шикавка
9
Шикавка
3
Матвейчик
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
11
Мбенг
97
По
97
По
11
Мбенг
18
15
Копитович
15
Копитович
18
26
Милич
11
Володько
11
Володько
26
Милич
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
21
Драгун
14
Сигневич
14
Сигневич
21
Драгун
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
47
Михаил Козлов
ОП
1
Даниил Шапко
ВР
20
Никита Халимончик
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
1
Даниил Шапко
ВР
20
Никита Халимончик
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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