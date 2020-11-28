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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - БАТЭ
Динамо Мн - БАТЭ: обзор матча 28 ноября 2020
Динамо Мн
28.11.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - БАТЭ
Замена
M. Goropevsek
️️️️
I. Shitov
90'
+1
88'
Замена
A. Saroka
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
С. Матвейчик
78'
Замена
И. Бахар
️️️️
Е. Шикавка
74'
64'
Желтая карточка
Е. Филипенко
43'
Желтая карточка
И. Стасевич
Желтая карточка
I. Shitov
41'
24'
Желтая карточка
Я. Филипович
Желтая карточка
Е. Шикавка
24'
Пенальти не реализован!
Е. Шикавка
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
0
A. Rios
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
3-3-1-1
1
Помазан
6
Динга
3
Матвейчик
4
29
Бацула
47
Козлов
3
Швецов
9
Шикавка
17
Климович
4-4-3
32
Филипович
24
Филипенко
15
6
Филипович
7
Стасевич
14
Яблонский
21
Драгун
33
Нехайчик
26
Милич
31
Чичкан
15
Скавыш
4
0
0
4
9
Шикавка
17
Бахар
17
Бахар
9
Шикавка
33
Нехайчик
11
11
33
Нехайчик
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
7
Глеб Ровдо
ПВ
41
Максим Плотников
ВР
37
Роман Давискиба
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
7
Глеб Ровдо
ПВ
41
Максим Плотников
ВР
37
Роман Давискиба
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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