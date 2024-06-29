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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо Мн
БАТЭ - Динамо Мн: обзор матча 29 июня 2024
БАТЭ
29.06.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Мн
26'
Д. Подстрелов
52'
И. Школик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Динамо Мн
85'
Желтая карточка
А. Гаврилович
80'
Замена
Г. Жердев
️️️️
П. Седько
80'
Замена
В. Хващинский
️️️️
Т. Мельниченко
74'
Замена
В. Пигас
️️️️
Р. Бегунов
Желтая карточка
П. Пашевич
62'
62'
Замена
А. Быков
️️️️
И. Школик
62'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Д. Подстрелов
52'
ГОЛ! 0:2!
И. Школик
Пас отдал
Д. Подстрелов
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Подстрелов
Пас отдал
А. Селява
10'
Желтая карточка
Р. Бегунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
4-1-2-3
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
13
Алексиевич
8
Русенчик
68
Жульпа
82
Никифоренко
8
Ануфриев
17
Черноок
3-1-1-3-1
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
67
Бегунов
8
Селява
20
Школик
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
23
Мельниченко
67
Бегунов
32
Пигас
32
Пигас
67
Бегунов
20
Школик
7
Быков
7
Быков
20
Школик
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
98
Подстрелов
7
Адеола
7
Адеола
98
Подстрелов
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо Мн
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча БАТЭ - Динамо Мн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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