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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо Мн
БАТЭ - Динамо Мн: обзор матча 06 ноября 2021
БАТЭ
06.11.2021, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
89'
А. Филипович
67'
В. Климович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Динамо Мн
Желтая карточка
И. Василевич
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Филипович
89'
86'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Путило
Замена
И. Василевич
️️️️
С. Волков
77'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Д. Бессмертный
77'
76'
Замена
A. Rios
️️️️
Ж. По
67'
ГОЛ! 0:1!
В. Климович
Пас отдал
Ж. По
Замена
Д. Юсов
️️️️
Н. Милич
64'
60'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
Замена
З. Волков
️️️️
P. Rybak
58'
47'
Замена
В. Климович
️️️️
И. Бахар
26'
Желтая карточка
А. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Бацула
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
99
Артем Шуманский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
4
Никита Супранович
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Динамо Мн
19
Константин Кучинский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
4-3-1-2
31
Чичкан
26
Бордачев
18
6
Филипович
32
Филипович
5
Волков
14
Яблонский
3
Бессмертный
55
Громыко
17
Умаров
26
Милич
3-1-2-4
1
Хаткевич
3
Матвейчик
23
Наумов
3
Швецов
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
25
Ложкин
97
По
14
Путило
29
Бацула
18
20
Волков
20
Волков
18
26
Милич
28
Юсов
28
Юсов
26
Милич
5
Волков
25
Василевич
25
Василевич
5
Волков
3
Бессмертный
14
Сигневич
14
Сигневич
3
Бессмертный
14
Путило
47
Козлов
47
Козлов
14
Путило
97
По
0
0
97
По
17
Бахар
17
Климович
17
Климович
17
Бахар
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо Мн
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Артем Шуманский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
19
Константин Кучинский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Артем Шуманский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Никита Супранович
ЦФ
Остались в запасе
19
Константин Кучинский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча БАТЭ - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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