«Лечче» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.70

28 августа 2025 9:54
Лечче - Милан
29 авг. 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Милана»
Сделать ставку

29 августа на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче пройдет матч второго тура Серии А, где хозяева примут одного из фаворитов чемпионата – «Милан». Обе команды стартовали по-разному: южане увезли ничью с «Дженоа», тогда как «россонери» неожиданно уступили дома «Кремонезе».

«Лечче»

Хозяева в последние недели показывают стабильность: команда не проигрывает в четырех матчах Серии А подряд и сумела сохранить ворота сухими в трех из них. При этом атака действует не так ярко – всего шесть забитых мячей за пять игр. Средние показатели подтверждают баланс: 1.20 гола за матч и ровно один пропущенный. Главным козырем «Лечче» остаeтся организованная оборона и умение играть от соперника, особенно на своeм поле.

«Милан»

Гости начали сезон с неожиданного поражения 1:2 от «Кремонезе», но статистика последних матчей говорит о высокой атакующей мощи: 14 голов в пяти играх, в среднем 2.80 за матч. Правда, оборона даeт сбои – 1.40 пропущенного. «Милан» стабильно забивает в Серии А, имея серию из шести результативных матчей подряд. На стороне гостей – класс исполнителей и опыт борьбы за высокие места, что делает их фаворитом встречи, несмотря на неудачный старт.

Факты о командах

«Лечче»

  • Не проигрывает в 4 матчах Серии А подряд.
  • Не пропускает в 3 последних встречах чемпионата.
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру.
  • Уступил лишь дважды в последних десяти матчах.

«Милан»

  • Забивает в 6 последних матчах Серии А.
  • В среднем 2.80 гола за игру в последних пяти матчах.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч.
  • Выиграл Кубок Италии у «Бари» и разгромил «Перт Глори» 9:0 в товарищеской встрече.

Личные встречи
0% (0)
36% (5)
64% (9)
14
Забитых мячей
35
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
2 : 3
08.03.2025
Милан
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
3 : 0
27.09.2024
Лечче
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
06.04.2024
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лечче
2 : 2
11.11.2023
Милан
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 0
23.04.2023
Лечче
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
2 : 2
14.01.2023
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1 : 4
22.06.2020
Милан
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
20.10.2019
Лечче
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3 : 4
23.10.2011
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 1
16.01.2011
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4 : 0
29.08.2010
Лечче
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2 : 0
05.04.2009
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1 : 1
09.11.2008
Милан
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом статистики и текущего состояния команд, можно ожидать закрытой игры в первом тайме, но с заметным перевесом «Милана» во втором. «Лечче» будет стараться использовать домашнее поле и плотную оборону, однако атакующая мощь гостей должна сказаться. Вероятнее всего, «Милан» добьeтся победы, но матч не станет голевым фейерверком. Оптимальный прогноз – победа гостей с тоталом меньше 3.5.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.65

1.70
Победа «Милана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Милан Лечче
  • Читайте нас: 