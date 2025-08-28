29 августа на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче пройдет матч второго тура Серии А, где хозяева примут одного из фаворитов чемпионата – «Милан». Обе команды стартовали по-разному: южане увезли ничью с «Дженоа», тогда как «россонери» неожиданно уступили дома «Кремонезе».

«Лечче»

Хозяева в последние недели показывают стабильность: команда не проигрывает в четырех матчах Серии А подряд и сумела сохранить ворота сухими в трех из них. При этом атака действует не так ярко – всего шесть забитых мячей за пять игр. Средние показатели подтверждают баланс: 1.20 гола за матч и ровно один пропущенный. Главным козырем «Лечче» остаeтся организованная оборона и умение играть от соперника, особенно на своeм поле.

«Милан»

Гости начали сезон с неожиданного поражения 1:2 от «Кремонезе», но статистика последних матчей говорит о высокой атакующей мощи: 14 голов в пяти играх, в среднем 2.80 за матч. Правда, оборона даeт сбои – 1.40 пропущенного. «Милан» стабильно забивает в Серии А, имея серию из шести результативных матчей подряд. На стороне гостей – класс исполнителей и опыт борьбы за высокие места, что делает их фаворитом встречи, несмотря на неудачный старт.

Факты о командах

«Лечче»

Не проигрывает в 4 матчах Серии А подряд.

Не пропускает в 3 последних встречах чемпионата.

В среднем забивает 1.20 гола за игру.

Уступил лишь дважды в последних десяти матчах.

«Милан»

Забивает в 6 последних матчах Серии А.

В среднем 2.80 гола за игру в последних пяти матчах.

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч.

Выиграл Кубок Италии у «Бари» и разгромил «Перт Глори» 9:0 в товарищеской встрече.

Прогноз на матч

С учeтом статистики и текущего состояния команд, можно ожидать закрытой игры в первом тайме, но с заметным перевесом «Милана» во втором. «Лечче» будет стараться использовать домашнее поле и плотную оборону, однако атакующая мощь гостей должна сказаться. Вероятнее всего, «Милан» добьeтся победы, но матч не станет голевым фейерверком. Оптимальный прогноз – победа гостей с тоталом меньше 3.5.

Рекомендованные ставки